Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Кроссовер, который стоит купить подержанным в 2026 году

Кроссовер, который стоит купить подержанным в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 19:45
Подержанный японский премиальный кроссовер по цене масс-маркета
Белый Lexus UX 2023 года выпуска. Фото: Lexus

Рынок подержанных кроссоверов в 2026 году предлагает возможность приобрести премиальную модель Lexus UX по цене обычного масс-маркета. Быстрое снижение стоимости этой модели по сравнению с более крупными представителями линейки превращает трехлетние экземпляры в рациональную инвестицию для городских жителей.

Об этом написал Top Speed.

Реклама
Читайте также:

Гибридная система

Модель 2023 года оснащена исключительно гибридной силовой установкой на базе 2-литрового 4-цилиндрового двигателя. Общая мощность системы составляет 181 л.с., что обеспечивает уверенное передвижение в городском потоке и на шоссе.

Сильной стороной кроссовера является топливная экономичность, ведь в смешанном цикле потребление топлива составляет около 5,6 литра на 100 километров. Плавная работа электронной трансмиссии eCVT и опциональный полный привод делают управление прогнозируемым и комфортным.

Комфорт и технологии

Внутреннее пространство кроссовера выполнено с использованием высококачественных материалов, включая мягкий пластик и отделку со строчкой. Центральное место в салоне занимает сенсорный экран диагональю 10,3 дюйма с поддержкой современных систем интеграции смартфонов.

Безопасность водителя и пассажиров гарантирует комплекс Lexus Safety System + 2.5, который включает адаптивный круиз-контроль и систему распознавания дорожных знаков.

Несмотря на компактные внешние габариты, интерьер предлагает эргономичное расположение органов управления и премиальную аудиосистему.

Также читайте:

Британские эксперты определили три самых надежных автомобиля

Названы лучшие двигатели на автомобилях Toyota

Почему цена снижается

Ускоренное падение стоимости UX обусловлено высокой конкуренцией в сегменте компактных кроссоверов, где покупатели часто предпочитают более габаритные модели. Ориентация исключительно на гибридный привод также несколько сужает аудиторию первичных покупателей, что играет на руку тем, кто ищет выгодное предложение на подержанный транспорт.

Именно трехлетний возраст считается идеальным моментом для покупки, так как кроссовер уже прошел пик обесценивания, но сохранил фирменную надежность и качество сборки. Это позволяет получить доступ к премиальным технологиям за значительно меньшие деньги, чем просят за новые аналоги.

авто цены автомобиль продажа авто подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации