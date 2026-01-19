Відео
Кросовер, який варто купити вживаним у 2026 році

Дата публікації: 19 січня 2026 19:45
Вживаний японський преміальний кросовер за ціною мас-маркету
Білий Lexus UX 2023 року випуску. Фото: Lexus

Ринок вживаних кросоверів у 2026 році пропонує можливість придбати преміальну модель Lexus UX за ціною звичайного мас-маркету. Швидше зниження вартості цієї моделі порівняно з більшими представниками лінійки перетворює трирічні екземпляри на раціональну інвестицію для міських жителів.

Про це написав Top Speed.

Гібридна система

Модель 2023 року оснащена виключно гібридною силовою установкою на базі 2-літрового 4-циліндрового двигуна. Загальна потужність системи складає 181 к.с., що забезпечує впевнене пересування в міському потоці та на шосе.

Найсильнішою стороною кросовера є паливна економічність, адже у змішаному циклі споживання пального складає близько 5,6 літра на 100 кілометрів. Плавна робота електронної трансмісії eCVT та опціональний повний привід роблять керування прогнозованим та комфортним.

Комфорт та технології

Внутрішній простір кросовера виконаний з використанням високоякісних матеріалів, включаючи м’який пластик та оздоблення зі строчкою. Центральне місце в салоні займає сенсорний екран діагоналлю 10,3 дюйма з підтримкою сучасних систем інтеграції смартфонів.

Безпеку водія та пасажирів гарантує комплекс Lexus Safety System+ 2.5, який включає адаптивний круїз-контроль та систему розпізнавання дорожніх знаків.

Попри компактні зовнішні габарити, інтер’єр пропонує ергономічне розташування органів керування та преміальну аудіосистему.

Також читайте:

Чому ціна знижується

Прискорене падіння вартості UX зумовлене високою конкуренцією в сегменті компактних кросоверів, де покупці часто надають перевагу габаритнішим моделям. Орієнтація виключно на гібридний привід також дещо звужує аудиторію первинних покупців, що грає на руку тим, хто шукає вигідну пропозицію на вживаний транспорт.

Саме трирічний вік вважається ідеальним моментом для покупки, позаяк кросовер уже пройшов пік знецінення, але зберіг фірмову надійність та якість збірки. Це дозволяє отримати доступ до преміальних технологій за значно менші кошти, ніж просять за нові аналоги.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
