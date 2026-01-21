Найнадійніші вживані кросовери та позашляховики: рейтинг авто з найбільшим ресурсом двигуна

Toyota Land Cruiser 300 на засніженій дорозі. Фото: cargurus.ca

Зростання цін на нові транспортні засоби змушує покупців дедалі частіше розглядати варіанти на вторинному ринку. Найнадійніші вживані кросовери та позашляховики 2021 року випуску здатні стабільно працювати протягом тривалого часу за умови належного технічного обслуговування.

Про це написав Top Speed.

Американські гіганти

GMC Yukon демонструє 26,8% ймовірності досягнення пробігу понад 320 000 км. Модель оснащена перевіреними 8-циліндровими двигунами об'ємом 5,3 або 6,2 літра, а також 3-літровим дизелем Duramax. Середній термін механічної служби складає понад 260 000 км.

Chevrolet Tahoe має дещо вищий показник надійності, який сягає 27% для подолання дистанції у 320 000 км. Автомобіль базується на міцній рамній конструкції та використовує прості механічні системи. Прогнозований середній ресурс до появи суттєвих проблем становить приблизно 260 800 км.

Chevrolet Suburban замикає трійку американських повнорозмірних моделей з показником 30,9% ймовірності тривалої експлуатації. Вантажна платформа та спільні з іншими моделями концерну двигуни забезпечують доступність запчастин. Очікується, що у середньому машина прослужить понад 9 років або 270 600 км.

Популярні японські авто

Honda CR-V вважається одним з найнадійніших компактних кросоверів із шансом 30,8% досягти пробігу 320 000 км. Турбодвигун об'ємом 1,5 літра поєднується з модернізованим варіатором для плавної роботи. Дослідження вказують на можливість експлуатації протягом майже 14 років або 273 600 км.

Honda Pilot продовжує традицію витривалих трирядних SUV, маючи 31,8% ймовірності надвеликого пробігу. Атмосферний двигун V6 та 9-ступенева автоматична трансмісія відрізняються простотою обслуговування. У середньому автомобіль здатний подолати 275 700 км до виникнення серйозних технічних питань.

Toyota Highlander демонструє високу якість збірки та 33% ймовірності пробігу понад 320 000 км. Силова установка об'ємом 3,5 літра та 9-ступеневий автомат забезпечують низький рівень незапланованих ремонтів. Прогнозований середній ресурс становить 277 700 км.

Toyota RAV4 залишається фаворитом у сегменті компактних кросоверів з показником 51,3%. 4-циліндровий двигун об'ємом 2,5 літра працює в парі з 8-ступеневою коробкою передач. Середній термін служби розрахований на 13,8 року або 273 300 км.

Машини для важких умов

Toyota Sequoia пропонує 44,3% ймовірності досягнення позначки 320 000 км завдяки рамній конструкції. Двигуни V8 відомі своєю стійкістю до високих навантажень. Модель може пройти у середньому понад 300 000 км до потреби у значних інвестиціях у ремонт.

Toyota 4Runner базується на перевіреному десятиліттями 4-літровому двигуні V6 та 5-ступеневій автоматичній трансмісії. Шанс на успішну експлуатацію понад 320 000 км становить 47,9%. Середній ресурс зафіксовано на рівні 14,4 року або 315 200 км.

Лідером рейтингу став Toyota Land Cruiser з показником 51,7%. Рамна архітектура та потужний двигун V8 розраховані на суворі умови використання. Зафіксований середній ресурс складає 14,9 року або 329 100 км без критичних поломок.