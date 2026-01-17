Найнадійніші дизельні кросовери та позашляховики для тривалої експлуатації

Білий Volvo XC60 на заміській засніженій трасі. Фото: motorverso.com

Дизельні кросовери та позашляховики залишаються оптимальним варіантом для частих поїздок на далекі відстані та складних дорожніх умов. В умовах активного ввезення вживаних автомобілів з Європи вибір надійного двигуна стає критично важливим фактором для уникнення фінансових пасток.

Про це написав SUV News.

Toyota Land Cruiser Prado

Двигун 2.8 D-4D серії GD вважається одним з найміцніших сучасних агрегатів у світі. Позашляховик стабільно посідає високі місця в рейтингах надійності завдяки величезному запасу міцності. Реальний ресурс цього мотора становить 400 000-500 000 км без необхідності капітального ремонту.

Основними нюансами під час експлуатації є висока вартість обслуговування та значна вага самого автомобіля. Під час купівлі особливу увагу слід приділити коректності регенерації сажового фільтра (DPF) та історії заміни мастила, яку необхідно проводити не рідше ніж кожні 10 000 км.

Volkswagen Touareg

Попри складність сучасних дизелів концерну VAG, 3-літровий двигун V6 TDI визнаний фахівцями як один з найвдаліших. Цей силовий агрегат значно перевершує за надійністю 2-літрові версії та забезпечує ресурс на рівні 350 000-450 000 км.

Головними викликами для власника можуть стати дорогі паливні форсунки та обслуговування пневматичної підвіски. Перед оформленням угоди варто перевірити стан коробки передач виробництва Aisin або ZF та роботу системи рециркуляції вихлопних газів (EGR).

Volvo XC60

Дизельний двигун 2.0 D4, випущений до появи систем м’якого гібрида, зарекомендував себе як простий та тяговитий агрегат. Він добре адаптований до європейських умов та здатен проїхати 300 000-400 000 км.

Слабким місцем є клапан EGR, який швидко забруднюється при частих поїздках на короткі відстані в межах міста. Ретельна перевірка інтервалів сервісного обслуговування є обов’язковою умовою при виборі цієї моделі.

Hyundai Santa Fe

Модель з двигуном 2.2 CRDi здобула репутацію надійного помічника з низьким рівнем серйозних поломок. Реальний ресурс агрегату оцінюється у 300 000-350 000 км.

Автоматична трансмісія може демонструвати нестабільну роботу лише при агресивному стилі водіння. Під час огляду транспортного засобу необхідно звернути увагу на стан турбіни та інтеркулера.

Skoda Kodiaq

Дизельна версія 2.0 TDI серії EA288 після модернізації у 2018 році демонструє відмінну статистику на великих пробігах. Ресурс двигуна становить близько 300 000-350 000 км.

Основним джерелом проблем може стати система SCR (AdBlue), тому коректність роботи сажового фільтра та вприскування сечовини потребує професійної діагностики.

Особливості експлуатації

Станом на 2026 рік дизельні кросовери та позашляховики залишаються вигідними для тривалих поїздок трасами завдяки низькій витраті пального.

Позаяк більшість машин потрапляють на ринок з пробігами понад 180 000 км, критичне значення має залишковий ресурс двигуна. Навіть за умови поліпшення характеристик дизелю чутлива паливна система потребує встановлення надійних фільтрів та регулярного обслуговування.