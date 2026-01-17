Видео
Україна
Видео

Дизельные внедорожники и кроссоверы для украинских дорог

Дата публикации 17 января 2026 17:40
Самые надежные дизельные кроссоверы и внедорожники для длительной эксплуатации
Белый Volvo XC60 на загородной заснеженной трассе. Фото: motorverso.com

Дизельные кроссоверы и внедорожники остаются оптимальным вариантом для частых поездок на дальние расстояния и сложных дорожных условий. В условиях активного ввоза подержанных автомобилей из Европы выбор надежного двигателя становится критически важным фактором для избежания финансовых ловушек.

Об этом написал SUV News.

Toyota Land Cruiser Prado

Двигатель 2.8 D-4D серии GD считается одним из самых прочных современных агрегатов в мире. Внедорожник стабильно занимает высокие места в рейтингах надежности благодаря огромному запасу прочности. Реальный ресурс этого мотора составляет 400 000-500 000 км без необходимости капитального ремонта.

Основными нюансами при эксплуатации являются высокая стоимость обслуживания и значительный вес самого автомобиля. При покупке особое внимание следует уделить корректности регенерации сажевого фильтра (DPF) и истории замены масла, которую необходимо проводить не реже чем каждые 10 000 км.

Volkswagen Touareg

Несмотря на сложность современных дизелей концерна VAG, 3-литровый двигатель V6 TDI признан специалистами как один из самых удачных. Этот силовой агрегат значительно превосходит по надежности 2-литровые версии и обеспечивает ресурс на уровне 350 000-450 000 км.

Главными вызовами для владельца могут стать дорогие топливные форсунки и обслуживание пневматической подвески. Перед оформлением сделки стоит проверить состояние коробки передач производства Aisin или ZF и работу системы рециркуляции выхлопных газов (EGR).

Volvo XC60

Дизельный двигатель 2.0 D4, выпущенный до появления систем мягкого гибрида, зарекомендовал себя как простой и тяговитый агрегат. Он хорошо адаптирован к европейским условиям и способен проехать 300 000-400 000 км.

Слабым местом является клапан EGR, который быстро загрязняется при частых поездках на короткие расстояния в пределах города. Тщательная проверка интервалов сервисного обслуживания является обязательным условием при выборе этой модели.

Hyundai Santa Fe

Модель с двигателем 2.2 CRDi снискала репутацию надежного помощника с низким уровнем серьезных поломок. Реальный ресурс агрегата оценивается в 300 000-350 000 км.

Автоматическая трансмиссия может демонстрировать нестабильную работу лишь при агрессивном стиле вождения. При осмотре транспортного средства необходимо обратить внимание на состояние турбины и интеркулера.

Skoda Kodiaq

Дизельная версия 2.0 TDI серии EA288 после модернизации в 2018 году демонстрирует отличную статистику на больших пробегах. Ресурс двигателя составляет около 300 000-350 000 км.

Основным источником проблем может стать система SCR (AdBlue), поэтому корректность работы сажевого фильтра и впрыска мочевины требует профессиональной диагностики.

Особенности эксплуатации

По состоянию на 2026 год дизельные кроссоверы и внедорожники остаются выгодными для длительных поездок по трассам благодаря низкому расходу топлива.

Так как большинство машин попадают на рынок с пробегами более 180 000 км, критическое значение имеет остаточный ресурс двигателя. Даже при условии улучшения характеристик дизеля чувствительная топливная система требует установки надежных фильтров и регулярного обслуживания.

авто автомобиль Volkswagen Toyota подержанные авто Volvo
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
