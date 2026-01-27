Рейтинг десяти найвитриваліших двигунів Toyota

Гібридний двигун в Toyota Corolla 2023 року. Фото: Toyota

Репутація автомобільного бренду Toyota ґрунтується на філософії, що ставить довговічність вище за мінливі тренди. Такий підхід дозволив створити силові установки, які регулярно долають позначку у 160 000 км з мінімальним зносом та часто залишаються працездатними довше за самі транспортні засоби.

Toyota 2UZ-FE (4,7-літровий V8)

Цей двигун вважається одним з найміцніших 8-циліндрових агрегатів у світі. Він розроблявся для великих позашляховиків та пікапів з розрахунком на тривалу роботу під великим навантаженням. Замість гонитви за високою потужністю інженери обрали надійність, використовуючи чавунний блок та кований колінчастий вал.

Land Cruiser, LX 470 та Tundra з цим мотором використовуються десятиліттями, переважно як буксири або експедиційні платформи.

Toyota 1HZ (4,2-л атмосферний дизель)

Агрегат створювали для експлуатації у найсуворіших умовах, де доступ до якісного сервісу та палива обмежений. Завдяки відсутності турбонаддуву та використанню повністю механічного впорскування виробник усунув типові точки відмови сучасних дизелів.

В гуманітраних автопарках такі мотори часто проходять близько 1 000 000 км без внутрішніх поломок. А Land Cruiser продовжують служити набагато довше, ніж вказано у термінах придатності.

Toyota 2JZ (3-л рядна шістка)

Попри популярність у спорткарах, головною перевагою цього двигуна є заводська міцність деталей. Чавунний блок та потужні нутрощі дозволяють агрегату працювати далеко від своїх структурних меж.

Документально зафіксовано багато випадків, коли стандартні мотори цієї серії в Lexus IS300 та GS300 долали від 480 000 до 640 000 км без капітального ремонту.

Toyota 22R/22RE (2,4-л рядна четвірка)

Конструкція цього двигуна базується на принципах простоти та стійкості до грубого поводження. Низький ступінь стиснення та мінімум електроніки роблять його невибагливим до якості пального та графіку обслуговування.

Пікапи Hilux з цими установками часто залишаються в строю навіть після 500 000 км пробігу.

Toyota 1GR-FE (4-л V6)

Даний агрегат став вдалим поєднанням сучасних технологій та традиційної витривалості вантажних моторів. Замість ременя ГРМ тут використовується ланцюг, що значно підвищує довгострокову надійність.

Позашляховики 4Runner з цим двигуном стабільно демонструють пробіги понад 480 000 км.

Toyota A-Series (4A-FE / 4A-GE)

Ці малолітражні мотори допомогли бренду завоювати довіру масового споживача у минулому столітті. Вони відрізнялися простою та ефективною конструкцією, здатною витримувати щоденні інтенсивні навантаження.

У режимі таксі такі агрегати в моделях Corolla часто долали понад 400 000 км.

Toyota Hybrid Synergy Drive (1,8/2 л)

Витривалість гібридних установок пояснюється зниженням навантаження на бензиновий двигун завдяки допомозі електричного мотора. Під час міської їзди механічні деталі зношуються повільніше, позаяк система часто працює в електричному режимі.

Це дозволяє гібридам Prius досягати пробігів від 500 000 до 800 000 км.

Toyota 2AR-FE (2,5-л рядна четвірка)

Це один з найпоширеніших сучасних двигунів марки, що встановлюється на популярні седани та кросовери. Виробник не намагався витиснути з нього максимальну потужність, що сприяє меншому внутрішньому зносу.

При регулярному обслуговуванні власники Camry та RAV4 не стикаються з серйозними проблемами навіть на великих дистанціях.

Toyota 3UR-FE (5,7-л V8)

Попри складніші системи контролю викидів, цей 8-циліндровий велетень залишається дуже міцним. Більшість зафіксованих несправностей стосуються лише навісного обладнання, а не основи мотора. Пікапи Tundra з таким двигуном регулярно потрапляють до рейтингів авто, що здатні проїхати понад 480 000 км.

Toyota ZR-Series (1,8/2 л)

Двигуни цієї серії розроблені з урахуванням сучасних вимог до економії пального та екологічності. Вони мають вужчі допуски та потребують якісної оливи, проте вже встигли довести свою надійність у щоденній експлуатації.

На вторинному ринку гібридні седани Corolla з такими агрегатами можна знайти у ціновому діапазоні близько 20 000 доларів.