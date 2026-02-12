Пять критических дефектов двигателей Subaru

Двигатель Subaru под капотом автомобиля. Фото: newcarnet.co.uk

Легендарный оппозитный двигатель стал символом производительности и низкого центра тяжести для многих поклонников Subaru во всем мире. Однако опыт длительной эксплуатации демонстрирует ряд характерных неисправностей, которые могут привести к серьезным финансовым затратам на сервисное обслуживание.

Самая большая проблема

Согласно исследованию надежности автомобилей JD Power 2025 года, бренд Subaru занимает 17 место среди самых стабильных производителей. Это демонстрирует некоторое снижение показателей по сравнению с прошлым годом, хотя Consumer Reports все еще ставит марку на второе место по уровню надежности после Toyota. Так как конструкция двигателя Subaru эволюционирует уже 60 лет, некоторые устаревшие проблемы продолжают беспокоить владельцев даже современных моделей.

Самой известной неисправностью остается выход из строя прокладок головок блока цилиндров, что чаще всего случается на атмосферных двигателях объемом 2,5 л. Специалисты по ремонту так объясняют причину дефекта: "Графитовое покрытие разрушается из-за циклов нагрева и возраста, а также агрессивной охлаждающей жидкости, если систему не обслуживать регулярно".

Смазка и ГРМ

Современные серии двигателей FA и FB часто страдают от протекания масла через крышки цепи ГРМ и носители распределительных валов. Эта проблема возникает из-за деградации силиконового герметика RTV, что со временем образует зазоры для просачивания технических жидкостей. Техник из MRT Performance отмечает, что разрушение происходит, поскольку этот герметик не является лучшим решением для длительной эксплуатации автомобиля.

Цепи ГРМ в новых моторах могут растягиваться, а натяжители терять давление, что приводит к характерному металлическому лязгу при запуске на холодную. Для более старых агрегатов серии EJ критически важно менять ремень каждые 170 000 км, так как обрыв приводит к контакту клапанов с поршнями. Чаще всего причиной аварий становится именно натяжитель или обводные ролики, а не разрыв самого ремня.

Потребление масла и свечи

Чрезмерный расход масла стал поводом для масштабного коллективного иска в 2016 году, который охватил более 665 000 владельцев и арендаторов авто. Производитель согласился расширить гарантию до 160 000 км пробега для определенных моделей и компенсировать стоимость 5,7 л моторного масла. Технический бюллетень 02-157-14R подтверждает, что основными факторами являются проблемы с поршневыми кольцами или направляющими клапанов на двигателях FB объемом 2 и 2,5 л.

Еще одним распространенным явлением является загрязнение свечей зажигания из-за попадания масла в их колодцы вследствие износа уплотнителей клапанных крышек. Эксперты All Wheel Drive Auto объясняют, что резиновые детали со временем становятся твердыми, как пластик, и теряют способность расширяться при нагревании. Из-за специфической компоновки агрегата под углом 180° доступ к свечам чрезвычайно сложен, что значительно повышает стоимость даже простой замены расходных материалов.