П'ять критичних дефектів двигунів Subaru

Двигун Subaru під капотом автомобіля. Фото: newcarnet.co.uk

Легендарний опозитний двигун став символом продуктивності та низького центру ваги для багатьох шанувальників Subaru в усьому світі. Проте досвід тривалої експлуатації демонструє низку характерних несправностей, які можуть призвести до серйозних фінансових витрат на сервісне обслуговування.

Про це написав Slash Gear.

Реклама

Читайте також:

Найбільша проблема

Згідно з дослідженням надійності автомобілів JD Power 2025 року, бренд Subaru посідає 17 місце серед найстабільніших виробників. Це демонструє певне зниження показників у порівнянні з минулим роком, хоча Consumer Reports все ще ставить марку на друге місце за рівнем надійності після Toyota. Позаяк конструкція двигуна Subaru еволюціонує вже 60 років, деякі застарілі проблеми продовжують турбувати власників навіть сучасних моделей.

Найвідомішою несправністю залишається вихід з ладу прокладок головок блоку циліндрів, що найчастіше трапляється на атмосферних двигунах об’ємом 2,5 л. Спеціалісти з ремонту так пояснюють причину дефекту: "Графітове покриття руйнується через цикли нагрівання та вік, а також агресивну охолоджувальну рідину, якщо систему не обслуговувати регулярно".

Мастило та ГРМ

Сучасні серії двигунів FA та FB часто страждають від протікання мастила через кришки ланцюга ГРМ та носії розподільних валів. Ця проблема виникає через деградацію силіконового герметика RTV, що з часом утворює зазори для просочування технічних рідин. Технік з MRT Performance зазначає, що руйнування стається, позаяк цей герметик не є найкращим рішенням для тривалої експлуатації автомобіля.

Ланцюги ГРМ у нових моторах можуть розтягуватися, а натягувачі втрачати тиск, що призводить до характерного металевого брязкоту під час запуску на холодну. Для старіших агрегатів серії EJ критично важливо міняти ремінь кожні 170 000 км, позаяк обрив спричиняє контакт клапанів з поршнями. Найчастіше причиною аварій стає саме натягувач або обвідні ролики, а не безпосередньо розрив самого ременя.

Також читайте:

Чому Subaru втратила титул найнадійнішого бренду автомобілів

Що Toyota мусить запозичити у Subaru

Споживання оливи та свічки

Надмірна витрата мастила стала приводом для масштабного колективного позову у 2016 році, який охопив понад 665 000 власників та орендарів авто. Виробник погодився розширити гарантію до 160 000 км пробігу для певних моделей та компенсувати вартість 5,7 л моторної оливи. Технічний бюлетень 02-157-14R підтверджує, що основними факторами є проблеми з поршневими кільцями або направляючими клапанів на двигунах FB об’ємом 2 та 2,5 л.

Ще одним поширеним явищем є забруднення свічок запалювання через потрапляння мастила в їхні колодязі внаслідок зносу ущільнювачів клапанних кришок. Експерти All Wheel Drive Auto пояснюють, що гумові деталі з часом стають твердими, наче пластик, і втрачають здатність розширюватися при нагріванні. Через специфічне компонування агрегату під кутом 180° доступ до свічок є надзвичайно складним, що значно підвищує вартість навіть простої заміни розхідних матеріалів.