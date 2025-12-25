Відео
Чому Subaru втратила титул найнадійнішого бренду автомобілів

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 21:45
Subaru втратила титул найнадійнішого бренду: рейтинг Consumer Reports 2025
2025 Toyota Camry Фото: motortrend.com

Японська марка Toyota офіційно повернула собі звання найнадійнішого автомобільного бренду у 2025 році, набравши 66 балів у прогнозованому рейтингу витривалості Consumer Reports. Успіх компанії став можливим завдяки суттєвому покращенню якості нових поколінь моделей Camry та Tundra, що дозволило обійти торішнього лідера — Subaru.

Про це повідомляє сайт агентства.

Лідери рейтингу

Повернення Toyota на першу сходинку зумовлене стабільною роботою силових агрегатів та виправленням недоліків у нещодавно оновлених платформах. Модель Camry продемонструвала одні з найкращих результатів у своєму класі, ставши другим за надійністю седаном у загальному заліку. Також виробнику вдалося усунути виробничі проблеми пікапа Tundra, які спостерігалися у версіях 2022 року, що позитивно вплинуло на загальний бал бренду.

Марка Subaru, яка очолювала рейтинг раніше, посіла друге місце з результатом 63 бали. Хоча більшість моделей цього бренду мають надійність вищу за середню, вони рідко демонструють ідеальні результати у всіх без винятку категоріях тестування. Трійку лідерів замкнув люксовий підрозділ Toyota — Lexus, який отримав 60 балів. Таким чином, весь п’єдестал пошани знову зайняли представники японського автопрому, що підтверджує їхнє домінування у питаннях довговічності.

Найсильніший в Європі

Німецький концерн BMW зберіг за собою звання найнадійнішого європейського бренду, посівши п'яте місце в загальному рейтингу з результатом 58 балів. Компанія зуміла випередити такі популярні японські марки, як Nissan (57 балів) та Acura (54 бали). Успіх BMW пояснюється збалансованістю сучасних електронних систем та перевіреними технічними рішеннями в лінійці кросоверів і седанів.

Назване найнадійніше авто найнадійнішого бренду 2025 року

У рейтингу надійності авто 7 з 10 моделей одного виробника

Несподіваний підйом

Одним з найбільш помітних результатів стало просування компанії Tesla, яка піднялася одразу на вісім позицій і посіла дев’яте місце з результатом 50 балів. Головним рушієм цього зростання стала Model 3, кількість нарікань на яку суттєво зменшилася. Водночас експерти зазначають, що Cybertruck все ще має низькі показники надійності через програмні збої та проблеми із зовнішніми елементами кузова, що стримує подальше зростання бренду в списку.

Хто замикає список

Найгірший результат у поточному звіті зафіксовано у марки Rivian, яка набрала лише 24 бали. Основними проблемними зонами цього виробника електрокарів стали несправності тягових батарей, систем заряджання, а також дефекти кліматичного контролю та електроніки салону.

До списку брендів з низьким рівнем довіри також потрапили представники корпорації Stellantis та General Motors. Марка Ram отримала 26 балів, а Jeep — 28 балів. Власники цих авто найчастіше стикаються з проблемами у роботі двигунів, трансмісій та підвіски. Схожі результати продемонстрували GMC та Chrysler, які набрали по 31 балу.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
