Почему Subaru потеряла титул самого надежного бренда автомобилей

Почему Subaru потеряла титул самого надежного бренда автомобилей

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 21:45
Subaru потеряла титул самого надежного бренда: рейтинг Consumer Reports 2025
2025 Toyota Camry Фото: motortrend.com

Японская марка Toyota официально вернула себе звание самого надежного автомобильного бренда в 2025 году, набрав 66 баллов в прогнозируемом рейтинге выносливости Consumer Reports. Успех компании стал возможным благодаря существенному улучшению качества новых поколений моделей Camry и Tundra, что позволило обойти прошлогоднего лидера — Subaru.

Об этом сообщает сайт агентства.

Читайте также:

Лидеры рейтинга

Возвращение Toyota на первую строчку обусловлено стабильной работой силовых агрегатов и исправлением недостатков в недавно обновленных платформах. Модель Camry продемонстрировала одни из лучших результатов в своем классе, став вторым по надежности седаном в общем зачете. Также производителю удалось устранить производственные проблемы пикапа Tundra, которые наблюдались в версиях 2022 года, что положительно повлияло на общий балл бренда.

Марка Subaru, которая возглавляла рейтинг ранее, заняла второе место с результатом 63 балла. Хотя большинство моделей этого бренда имеют надежность выше средней, они редко демонстрируют идеальные результаты во всех без исключения категориях тестирования. Тройку лидеров замкнуло люксовое подразделение Toyota — Lexus, получившее 60 баллов. Таким образом, весь пьедестал почета вновь заняли представители японского автопрома, что подтверждает их доминирование в вопросах долговечности.

Самый сильный в Европе

Немецкий концерн BMW сохранил за собой звание самого надежного европейского бренда, заняв пятое место в общем рейтинге с результатом 58 баллов. Компания сумела опередить такие популярные японские марки, как Nissan (57 баллов) и Acura (54 балла). Успех BMW объясняется сбалансированностью современных электронных систем и проверенными техническими решениями в линейке кроссоверов и седанов.

Также читайте:

Названо самое надежное авто самого надежного бренда 2025 года

В рейтинге надежности авто 7 из 10 моделей одного производителя

Неожиданный подъем

Одним из наиболее заметных результатов стало продвижение компании Tesla, которая поднялась сразу на восемь позиций и заняла девятое место с результатом 50 баллов. Главным двигателем этого роста стала Model 3, количество нареканий на которую существенно уменьшилось. В то же время эксперты отмечают, что Cybertruck все еще имеет низкие показатели надежности из-за программных сбоев и проблем с внешними элементами кузова, что сдерживает дальнейший рост бренда в списке.

Кто замыкает список

Худший результат в текущем отчете зафиксирован у марки Rivian, которая набрала всего 24 балла. Основными проблемными зонами этого производителя электрокаров стали неисправности тяговых батарей, систем зарядки, а также дефекты климатического контроля и электроники салона.

В список брендов с низким уровнем доверия также попали представители корпорации Stellantis и General Motors. Марка Ram получила 26 баллов, а Jeep — 28 баллов. Владельцы этих авто чаще всего сталкиваются с проблемами в работе двигателей, трансмиссий и подвески. Похожие результаты продемонстрировали GMC и Chrysler, которые набрали по 31 баллу.

рейтинг Tesla авто BMW автомобиль известные бренды Nissan Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
