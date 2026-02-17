Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Найкращі бензинові двигуни в нових автомобілях

Найкращі бензинові двигуни в нових автомобілях

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 17:40
Найнадійніші двигуни бензинових автомобілів у 2026 році
Двигун Honda 2.0 e:HEV. Фото: autokult.pl

Сучасний авторинок пропонує низку силових установок, які за рівнем витривалості здатні конкурувати з легендарними двигунами минулих десятиліть. Правильний вибір агрегату дозволяє суттєво зекономити на сервісному обслуговуванні протягом багатьох років.

Про це написав Autokult.

Реклама
Читайте також:

Toyota 1.8 Hybrid

Двигун з сімейства ZR став справжнім бестселером завдяки поєднанню простоти та ефективності. Агрегат має чотири циліндри, ланцюговий привід ГРМ та систему багатоточкового впорскування, що робить конструкцію максимально надійною. Відсутність турбонаддуву лише сприяє довговічності, а загальна потужність системи разом з електричною частиною сягає 140 к.с. Мотор демонструє відмінні показники споживання палива при гідній динаміці в моделях Corolla та C-HR.

Honda 2.0 e:HEV

Силова установка об’ємом 2 л працює у складі гібридної системи на моделях Civic та CR-V. Особливістю конструкції є те, що більшу частину часу бензиновий агрегат функціонує як генератор для потужного електромотора на 184 к.с. Безпосередньо до коліс двигун підключається лише під час руху по шосе на високих швидкостях, що значно знижує знос деталей. Мотор отримав ланцюг у приводі ГРМ та систему безпосереднього впорскування палива. Цей агрегат вважається одним з найдовговічніших у своєму класі.

Hyundai 1.0 MPI

Компактний трициліндровий агрегат сімейства Kappa залишається одним з найпростіших рішень на ринку нових авто. Двигун не має турбіни та використовує перевірене часом непряме впорскування палива, що значно спрощує технічне обслуговування. Потужність складає 63 к.с., чого цілком достатньо для міської експлуатації малолітражних моделей. Виробник декларує середні витрати палива на рівні 4,7 л/100 км. Експерти підкреслюють, що конструкція з ремінним приводом ГРМ відрізняється високою культурою роботи, посилаючись на досвід використання моделі Hyundai i10.

Також читайте:

ТОП-7 економних та надійних дизельних двигунів у 2026 році

П'ять поширених проблем двигунів Subaru

Suzuki 1.2 Dualjet

Атмосферний двигун об’ємом 1,2 л для моделі Swift має три циліндри та ланцюговий привід, що гарантує тривалий термін служби. Система багатоточкового впорскування забезпечує стабільну роботу та низьку чутливість до якості пального. Технології м'якого гібрида  допомагає основному мотору, не ускладнюючи конструкцію надмірно. Витрати палива у 4,7 л/100 км підтверджують ефективність цього підходу.

Volkswagen 1.0 MPI

Німецький концерн зберіг у своїй лінійці максимально простий атмосферний мотор для бюджетних моделей Volkswagen Polo та Škoda Fabia. На відміну від технологічних турбодвигунів, цей варіант пропонує багатоточкове впорскування та ремінний привід. Потужність у 80 к.с. не забезпечує вибухової динаміки, але гарантує стабільну роботу протягом сотень тисяч кілометрів. Цей двигун чудово поєднується з газобалонним обладнанням.

рейтинг бензин авто автомобіль Мотор Volkswagen Honda гібрид двигун Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації