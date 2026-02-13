Рейтинг найкращих дизельних двигунів на вживаних авто у 2026 році

Renault Laguna третього покоління з дизельним двигуном. Фото: infocar.ua

Ринок вживаних автомобілів у 2026 році продовжує спиратися на перевірені часом дизельні технології, що поєднують низьку витрату пального та виняткову витривалість. Визначена сімка лідерів, здатних долати величезні відстані без капітального ремонту за умови правильного сервісу.

Про це розповів експерт YouTube-каналу "Юра Горячий".

Європейські бестселери

Французький двигун 1.6 HDi вважається одним з найпростіших та найдешевших в обслуговуванні серед малолітражок. Реставрація форсунки коштує близько 50 доларів, а ціна нової оригінальної турбіни не перевищує 350 доларів. Цей мотор встановлювали на популярні моделі Peugeot 308, Partner, Citroen Berlingo, Ford Focus, Volvo S40 та навіть Mazda3.

Поруч з ним у рейтингу надійності стоїть 1,7-літровий агрегат від Opel, який часто зустрічається під капотом Astra, Mokka або Zafira. Ресурс цього двигуна становить 400 000–500 000 км. Незначні проблеми з обертами зазвичай усуваються заміною датчика тиску палива, що робить експлуатацію агрегата максимально передбачуваною.

Інновації та класика

Концерн Hyundai/Kia створив 1,6-літровий дизель, який став справжнім відкриттям для шанувальників витривалих машин. Моделі Kia Ceed, Sportage, Hyundai i30 та Elantra з цим двигуном демонструють ресурс понад 300 000 км без серйозного втручання в паливну систему. Позаяк конструкція оптимально збалансована, навантаження на ключові вузли залишається в межах безпечних значень.

Легендарний Renault 1.5 dCi (K9K) продовжує утримувати статус найбільш економного агрегата у 2026 році. Його можна зустріти у Renault Megane, Scenic, Clio та Dacia Duster. Сучасні версії позбулися дитячих хвороб, тому споживання близько 4 л на 100 км на трасі є абсолютно реальним показником для власників четвертого покоління Megane.

Потужні рішення

2.0 TDI від Volkswagen вважається золотою серединою для таких авто як Passat B8, Golf, Skoda Octavia та Audi A4. Експерт зауважує, що попри складну систему екології, механічна частина здатна працювати понад 400 000 км. Цей мотор забезпечує чудову динаміку при помірній витраті близько 7 л на 100 км у міському режимі.

Конкурентом виступає 2.0 HDi від Peugeot Citroen, який встановлювали на Peugeot 508, Ford Mondeo, Kuga та Volvo XC60. Агрегат славиться відсутністю критичних болячок та здатністю долати 500 000 км без капітального ремонту. Позаяк ця розробка перевірена десятиліттями, вона залишається пріоритетною для тих, хто шукає комфортний універсал або кросовер.

Абсолютний чемпіон

Найвитривалішим двигуном сучасності фахівці визнають 2-літровий дизель Renault M9R. Завдяки ланцюговому приводу та міцному чавунному блоку ресурс часто перевищує 600 000–700 000 км. Цей силовий агрегат успішно працює під капотом не лише легкових Laguna та Koleos, а й важчих Renault Trafic, Opel Vivaro та Nissan X-Trail.

Поєднання надійної пальної системи та оптимальної потужності робить M9R найкращим вибором для великих пробігів у 2026 році. Експерт підкреслює, що це один з найвдаліших моторів в історії, який дозволяє суттєво економити на ремонтах. Його конструкція є максимально витривалою, тому автомобілі з цим дизелем залишаються ліквідними навіть після тривалого використання.