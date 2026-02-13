Ціновий розрив: чому дизель у Європі коштує вдвічі дорожче, ніж у США

На автозаправній станції. Фото: freepik.com

Вартість дизельного пального в країнах Європи майже на 91% перевищує аналогічні показники на американських заправках. Попри значно більшу кількість дизельних автомобілів на європейських дорогах, саме жителі США отримують фінансову вигоду завдяки внутрішній переробці та низьким податковим ставкам.

Про це написав Slash Gear.

Податкова політика

Різниця в ціні між США та Європою значною мірою зумовлена державним регулюванням та рівнем оподаткування. За даними U.S. Energy Information Administration (EIA), середня ціна дизеля в США становить близько 0,97 долара (40,26 грн) за 1 л. Водночас середній показник по Євросоюзу сягає 1,85 долара (76,78 грн) за 1 л. Експерти зазначають, що податкове навантаження в ЄС є значно вищим, де мінімальний акцизний збір становить 0,39 долара (16,19 грн) за 1 л плюс податок на додану вартість. Для порівняння, в Америці податки складають лише близько 0,16 долара (6,64 грн) за 1 л, що робить європейську ставку оподаткування вищою на 223%.

Ситуація парадоксальна, адже частка дизельних авто в США у 2025 році становила лише 5%, тоді як у Європі станом на 2023 рік цей показник сягав 18%. Вузькі європейські вулиці та щільні міські центри сприяють популярності компактних дизельних машин, які споживають менше літрів на 100 км, ніж масивні американські позашляховики та пікапи.

Енергетична залежність

США здатні переробляти достатньо пального для задоволення внутрішнього попиту та експорту надлишків. Європа навпаки має значно вищі потреби через особливості культури водіння та широке впровадження дизельних двигунів. Історично це призвело до критичної залежності від зовнішніх постачальників, зокрема від РФ, на яку до введення санкцій через невмотивовану агресію проти України, ще у 2023 році припадало 40% європейського імпорту дизеля.

Зараз логістичні потоки переорієнтувалися на Саудівську Аравію, Китай, Південну Корею та США. Проте ринок залишається нестабільним. Аналітики наголошують на тому, що генералізація цінового розриву на ринку товарів пов’язана з багатьма нюансами, включаючи витрати на нафтопереробку та розподіл. Це підтверджує досвід 2022 року, коли ціна дизеля в Каліфорнії злетіла до 1,59 долара (65,99 грн) за 1 л, тоді як на Мальті завдяки низьким акцизам вона трималася на рівні 1,21 долара (50,22 грн).