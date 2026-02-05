Як нове паливо дарує дизельним двигунам друге життя

Заправка дизельного BMW паливом HVO100З. Фото: BMW

Автомобільна індустрія знайшла спосіб радикально знизити рівень вуглекислого газу без повної заміни двигунів внутрішнього згоряння на електромотори. Використання повністю безвикопного пального дозволяє зробити екологічними мільйони наявних транспортних засобів уже сьогодні.

Про це повідомив Autocar.

Реклама

Читайте також:

Потенціал дизеля HVO100

Провідні автомобільні бренди схвалюють використання спеціальних видів палива, що не потребують технічних модифікацій двигуна. На відміну від традиційного біодизеля, який змішується з нафтопродуктами лише в невеликих обсягах, нові розробки дозволяють повністю відмовитися від викопної сировини. Такий підхід вважається найшвидшим шляхом до зниження впливу транспорту на довкілля, позаяк оновлення всього автопарку Європи, що налічує 250 000 000 одиниць, займе десятиліття.

Одним найперспективніших рішень є HVO100, або відновлюване дизельне паливо на основі гідрогенізованої рослинної олії. Його виробник Neste MY зазначає, що HVO100 забезпечує скорочення викидів CO2 на 90% порівняно зі звичайним дизелем за повним циклом від видобутку до згоряння. Цей показник враховує не лише викиди під час руху, а й витрати ресурсів на логістику, очищення та виробництво сировини.

Також читайте:

Одна помилка під час заміни оливи, яка руйнує двигун автомобіля

Найміцніші дизельні двигуни на вживаних машинах

Рішення автогігантів

Концерн Stellantis уже підтвердив сумісність своїх двигунів стандартів Євро 5 та Євро 6 з новим екологічним дизелем. Компанія BMW також зробила вагомий крок у цьому напрямку: з січня цього року всі дизельні моделі німецького виробництва заправляють 5–8 л HVO100 перед відправкою до дилерів. Баварський виробник офіційно дозволив використання цього пального для всіх легкових автомобілів, випущених з березня 2020 року.