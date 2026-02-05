Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Названо топливо, которое спасет дизельные двигатели автомобилей

Названо топливо, которое спасет дизельные двигатели автомобилей

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 19:45
Как новое топливо дарит дизельным двигателям вторую жизнь
Заправка дизельного BMW топливом HVO100З. Фото: BMW

Автомобильная индустрия нашла способ радикально снизить уровень углекислого газа без полной замены двигателей внутреннего сгорания на электромоторы. Использование полностью неископаемого топлива позволяет сделать экологичными миллионы существующих транспортных средств уже сегодня.

Об этом сообщил Autocar.

Реклама
Читайте также:

Потенциал дизеля HVO100

Ведущие автомобильные бренды одобряют использование специальных видов топлива, не требующих технических модификаций двигателя. В отличие от традиционного биодизеля, который смешивается с нефтепродуктами лишь в небольших объемах, новые разработки позволяют полностью отказаться от ископаемого сырья. Такой подход считается самым быстрым путем к снижению воздействия транспорта на окружающую среду, так как обновление всего автопарка Европы, насчитывающего 250 000 000 единиц, займет десятилетия.

Одним из самых перспективных решений является HVO100, или возобновляемое дизельное топливо на основе гидрогенизированного растительного масла. Его производитель Neste MY отмечает, что HVO100 обеспечивает сокращение выбросов CO2 на 90% по сравнению с обычным дизелем по полному циклу от добычи до сгорания. Этот показатель учитывает не только выбросы во время движения, но и затраты ресурсов на логистику, очистку и производство сырья.

Также читайте:

Одна ошибка при замене масла, которая разрушает двигатель автомобиля

Самые прочные дизельные двигатели на подержанных машинах

Решения автогигантов

Концерн Stellantis уже подтвердил совместимость своих двигателей стандартов Евро 5 и Евро 6 с новым экологическим дизелем. Компания BMW также сделала весомый шаг в этом направлении: с января этого года все дизельные модели немецкого производства заправляют 5-8 л HVO100 перед отправкой к дилерам. Баварский производитель официально разрешил использование этого топлива для всех легковых автомобилей, выпущенных с марта 2020 года.

авто BMW топливо автомобиль топливо дизтопливо
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации