Как новое топливо дарит дизельным двигателям вторую жизнь

Заправка дизельного BMW топливом HVO100З. Фото: BMW

Автомобильная индустрия нашла способ радикально снизить уровень углекислого газа без полной замены двигателей внутреннего сгорания на электромоторы. Использование полностью неископаемого топлива позволяет сделать экологичными миллионы существующих транспортных средств уже сегодня.

Об этом сообщил Autocar.

Потенциал дизеля HVO100

Ведущие автомобильные бренды одобряют использование специальных видов топлива, не требующих технических модификаций двигателя. В отличие от традиционного биодизеля, который смешивается с нефтепродуктами лишь в небольших объемах, новые разработки позволяют полностью отказаться от ископаемого сырья. Такой подход считается самым быстрым путем к снижению воздействия транспорта на окружающую среду, так как обновление всего автопарка Европы, насчитывающего 250 000 000 единиц, займет десятилетия.

Одним из самых перспективных решений является HVO100, или возобновляемое дизельное топливо на основе гидрогенизированного растительного масла. Его производитель Neste MY отмечает, что HVO100 обеспечивает сокращение выбросов CO2 на 90% по сравнению с обычным дизелем по полному циклу от добычи до сгорания. Этот показатель учитывает не только выбросы во время движения, но и затраты ресурсов на логистику, очистку и производство сырья.

Решения автогигантов

Концерн Stellantis уже подтвердил совместимость своих двигателей стандартов Евро 5 и Евро 6 с новым экологическим дизелем. Компания BMW также сделала весомый шаг в этом направлении: с января этого года все дизельные модели немецкого производства заправляют 5-8 л HVO100 перед отправкой к дилерам. Баварский производитель официально разрешил использование этого топлива для всех легковых автомобилей, выпущенных с марта 2020 года.