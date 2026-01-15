Видео
Главная Авто Самые прочные дизельные двигатели на подержанных авто

Самые прочные дизельные двигатели на подержанных авто

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 07:35
Самые выносливые дизельные двигатели на вторичном рынке
Дизельный двигатель BMW M57 (3.0d) с большим ресурсом. Фото: tylkosamochody.pl

Поиск выносливых дизельных агрегатов остается приоритетом для многих покупателей подержанных автомобилей даже в 2026 году. Определенные модели двигателей демонстрируют феноменальный запас прочности и способны преодолевать более 500 000 км без капитального ремонта.

Об этом написала "Твоя машина".

Mercedes и Volkswagen

Дизельные двигатели Mercedes-Benz серий OM602 и OM603 объемом 2,5 и 3 л считаются самыми живучими в истории. Эти атмосферные моторы с чугунным блоком и механическим топливным насосом устанавливали на легендарные седаны W124 и W201, а также на внедорожники G-Class и первые поколения коммерческих фургонов Sprinter. Ресурс таких агрегатов часто превышает 700 000 км.

Народным любимцем остается 1,9-литровый TDI от Volkswagen. Этот двигатель снискал славу благодаря минимуму электроники, и способности работать на топливе разного качества. Его можно найти под капотом таких популярных авто, как Volkswagen Golf IV, Passat B5, Audi A4 B5, а также первой генерации Skoda Octavia и Seat Leon. Реальный пробег до капитального ремонта составляет около 600 000 км.

BMW и Toyota

3-литровый дизель BMW M57 стал редким исключением среди современных моторов бренда по уровню надежности. Благодаря массивному коленчатому валу и удачной конструкции он стабильно работает на протяжении 550 000 км. Такой двигатель устанавливался на модели 5-Series (кузова E39 и E60), внедорожники X5 E53, а также представительские седаны 7-Series (E38 и E65).

Японские агрегаты Toyota серий 1KD-FTV и 2KD-FTV разрабатывались для эксплуатации в самых суровых условиях. Эти моторы являются основой выносливости рамных внедорожников Land Cruiser Prado, пикапов Hilux и моделей Fortuner. При надлежащем обслуживании топливной системы они способны преодолеть дистанцию в 600 000 км без значительных поломок.

Volvo, PSA и Fiat

5-цилиндровый шведский двигатель Volvo D5 объемом 2,4 литра ценится за высокую термостойкость. Он обеспечивает длительную службу таких кроссоверов и седанов, как XC70, XC90, S60 и V70. Ресурс агрегата составляет более 500 000 км.

Французский двигатель 2.0 HDi (серия DW10) от Peugeot и Citroen отличается простотой и низкой стоимостью запчастей. Кроме французских Peugeot 406, 407 и Citroen C5, этот мотор активно использовали на Ford Mondeo. Подобную выносливость демонстрирует итальянский 1,9 JTD (Multijet), который можно встретить на автомобилях Fiat, Alfa Romeo, а также некоторых моделях Opel и Saab. Оба двигателя при должном сервисе преодолевают отметку в 500 000 км.

авто BMW Mercedes-Benz автомобиль Мотор Volkswagen двигатель Toyota Volvo
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
