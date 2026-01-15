Найвитриваліші дизельні двигуни на вторинному ринку

Дизельний двигун BMW M57 (3.0d) з великим ресурсом. Фото: tylkosamochody.pl

Пошук витривалих дизельних агрегатів залишається пріоритетом для багатьох покупців вживаних автомобілів навіть у 2026 році. Певні моделі двигунів демонструють феноменальний запас міцності та здатні долати понад 500 000 км без капітального ремонту.

Mercedes та Volkswagen

Дизельні двигуни Mercedes-Benz серій OM602 та OM603 об’ємом 2,5 та 3 л вважаються найбільш живучими в історії. Ці атмосферні мотори з чавунним блоком та механічним паливною помпою встановлювали на легендарні седани W124 та W201, а також на позашляховики G-Class та перші покоління комерційних фургонів Sprinter. Ресурс таких агрегатів часто перевищує 700 000 км.

Народним улюбленцем залишається 1,9-літровий TDI від Volkswagen. Цей двигун здобув славу завдяки мінімуму електроніки та здатності працювати на пальному різної якості. Його можна знайти під капотом таких популярних авто, як Volkswagen Golf IV, Passat B5, Audi A4 B5, а також першої генерації Skoda Octavia та Seat Leon. Реальний пробіг до капітального ремонту становить близько 600 000 км.

BMW та Toyota

3-літровий дизель BMW M57 став рідкісним винятком серед сучасних моторів бренду за рівнем надійності. Завдяки масивному колінчастому валу та вдалій конструкції він стабільно працює протягом 550 000 км. Такий двигун встановлювали на моделі 5-Series (кузови E39 та E60), позашляховики X5 E53, а також представницькі седани 7-Series (E38 та E65).

Японські агрегати Toyota серій 1KD-FTV та 2KD-FTV розроблялися для експлуатації у найсуворіших умовах. Ці мотори є основою витривалості рамних позашляховиків Land Cruiser Prado, пікапів Hilux та моделей Fortuner. При належному обслуговуванні паливної системи вони здатні подолати дистанцію у 600 000 км без значних поломок.

Volvo, PSA та Fiat

5-циліндровий шведський двигун Volvo D5 об’ємом 2,4 літра цінується за високу термостійкість. Він забезпечує тривалу службу таких кросоверів та седанів, як XC70, XC90, S60 та V70. Ресурс агрегату становить понад 500 000 км.

Французький двигун 2.0 HDi (серія DW10) від Peugeot та Citroen вирізняється простотою та низькою вартістю запчастин. Окрім французьких Peugeot 406, 407 та Citroen C5, цей мотор активно використовували на Ford Mondeo. Подібну витривалість демонструє італійський 1,9 JTD (Multijet), який можна зустріти на автомобілях Fiat, Alfa Romeo, а також деяких моделях Opel та Saab. Обидва двигуни при належному сервісі долають позначку у 500 000 км.