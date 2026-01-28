Как критическая ошибка при замене масла разрушает двигатель авто

Долив моторного масла. Фото: caranddriver.com

Процедура обновления моторного масла считается базовым элементом регулярного технического обслуживания любого транспортного средства. Однако даже одна профессиональная ошибка во время этого процесса способна повлечь катастрофические последствия для силового агрегата.

Об этом написал GOBankingRates.

Как возникают повреждения

По словам автомобильного эксперта Криса Пайла, разрушение двигателя начинается в моменты, когда масло не может должным образом защищать внутренние компоненты. Это случается из-за попадания грязи в систему или блокировки каналов по которым смазочная жидкость поступает к движущимся деталям.

Также посторонние частицы внутрь создают абразивный эффект подобный действию наждачной бумаги, что интенсивно стирает металлические поверхности во время работы агрегата.

Ненадлежащий уровень масла

Неправильный объем жидкости лишь усугубляет повреждения из-за нарушения физических процессов смазки. В случае чрезмерного уровня коленчатый вал начинает сбивать масло образуя пену с воздушными пузырьками. Вследствие этого насос перекачивает смесь масла с воздухом, а движущиеся детали не получают необходимого защитного слоя.

Слишком низкий уровень заставляет помпу работать с перебоями что приводит к росту температуры и быстрой потере свойств рабочей жидкости.