Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Одна ошибка при замене масла, которая разрушает двигатель авто

Одна ошибка при замене масла, которая разрушает двигатель авто

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 19:45
Как критическая ошибка при замене масла разрушает двигатель авто
Долив моторного масла. Фото: caranddriver.com

Процедура обновления моторного масла считается базовым элементом регулярного технического обслуживания любого транспортного средства. Однако даже одна профессиональная ошибка во время этого процесса способна повлечь катастрофические последствия для силового агрегата.

Об этом написал GOBankingRates.

Реклама
Читайте также:

Как возникают повреждения

По словам автомобильного эксперта Криса Пайла, разрушение двигателя начинается в моменты, когда масло не может должным образом защищать внутренние компоненты. Это случается из-за попадания грязи в систему или блокировки каналов по которым смазочная жидкость поступает к движущимся деталям.

Также посторонние частицы внутрь создают абразивный эффект подобный действию наждачной бумаги, что интенсивно стирает металлические поверхности во время работы агрегата.

Также читайте:

Какое моторное масло используют в авто с большим пробегом

Ошибки водителей, которые разрушают турбодвигатель в автомобиле

Ненадлежащий уровень масла

Неправильный объем жидкости лишь усугубляет повреждения из-за нарушения физических процессов смазки. В случае чрезмерного уровня коленчатый вал начинает сбивать масло образуя пену с воздушными пузырьками. Вследствие этого насос перекачивает смесь масла с воздухом, а движущиеся детали не получают необходимого защитного слоя.

Слишком низкий уровень заставляет помпу работать с перебоями что приводит к росту температуры и быстрой потере свойств рабочей жидкости.

ремонт авто проблемы советы автомобиль Мотор двигатель
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации