Як критична помилка при заміні оливи руйнує двигун авто

Процедура оновлення моторної оливи вважається базовим елементом регулярного технічного обслуговування будь-якого транспортного засобу. Проте навіть одна професійна помилка під час цього процесу здатна спричинити катастрофічні наслідки для силового агрегату.

Як виникають пошкодження

За словами автомобільного експерта Кріса Пайла, руйнування двигуна починається в моменти коли олива не може належним чином захищати внутрішні компоненти. Це трапляється через потрапляння бруду в систему або блокування каналів якими змащувальна рідина надходить до рухомих деталей.

Також сторонні частки всередину створюють абразивний ефект подібний до дії наждачного паперу, що інтенсивно стирає металеві поверхні під час роботи агрегату.

Неналежний рівень оливи

Неправильний об’єм рідини лише посилює пошкодження через порушення фізичних процесів змащування. У разі надмірного рівня колінчастий вал починає збивати оливу утворюючи піну з повітряними бульбашками. Внаслідок цього насос перекачує суміш мастила з повітрям, а рухомі деталі не отримують необхідного захисного шару.

Занадто низький рівень змушує помпу працювати з перебоями що призводить до зростання температури та швидкої втрати властивостей робочої рідини.