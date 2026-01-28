Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Одна помилка під час заміни оливи, яка руйнує двигун авто

Одна помилка під час заміни оливи, яка руйнує двигун авто

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 19:45
Як критична помилка при заміні оливи руйнує двигун авто
Долив моторної оливи. Фото: caranddriver.com

Процедура оновлення моторної оливи вважається базовим елементом регулярного технічного обслуговування будь-якого транспортного засобу. Проте навіть одна професійна помилка під час цього процесу здатна спричинити катастрофічні наслідки для силового агрегату.

Про це написав GOBankingRates.

Реклама
Читайте також:

Як виникають пошкодження

За словами автомобільного експерта Кріса Пайла, руйнування двигуна починається в моменти коли олива не може належним чином захищати внутрішні компоненти. Це трапляється через потрапляння бруду в систему або блокування каналів якими змащувальна рідина надходить до рухомих деталей.

Також сторонні частки всередину створюють абразивний ефект подібний до дії наждачного паперу, що інтенсивно стирає металеві поверхні під час роботи агрегату.

Також читайте:

Яку моторну оливу використовують в авто з великим пробігом

Помилки водіїв, які руйнують турбодвигун в автомобілі

Неналежний рівень оливи

Неправильний об’єм рідини лише посилює пошкодження через порушення фізичних процесів змащування. У разі надмірного рівня колінчастий вал починає збивати оливу утворюючи піну з повітряними бульбашками. Внаслідок цього насос перекачує суміш мастила з повітрям, а рухомі деталі не отримують необхідного захисного шару.

Занадто низький рівень змушує помпу працювати з перебоями що призводить до зростання температури та швидкої втрати властивостей робочої рідини.

ремонт авто проблеми поради автомобіль Мотор двигун
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації