Небезпечна пастка: чому регламент заміни оливи нищить двигун

Своєчасне оновлення мастила значно подовжує термін служби силового агрегату. Фото: freepik.com

Суворе дотримання сервісної книжки щодо обслуговування двигуна часто стає причиною критичних поломок силового агрегату. Багато виробників запевняють у можливості пробігу до 30 000 км без заміни оливи, проте реальні умови експлуатації вимагають значно частішого втручання.

Про це написав Auto Swiat.

Сервісні посібники вводять в оману

Олива виконує функцію захисного бар’єра, який запобігає надмірному тертю та перегріву внутрішніх компонентів. Спеціальна плівка захищає поршні, шатуни та підшипники, забезпечуючи природний знос деталей. Крім змащування, робоча рідина відповідає за охолодження, нейтралізацію продуктів згоряння та захист металу від корозії. З часом будь-яка олива втрачає в’язкість, накопичує домішки та сприяє утворенню вуглецевих відкладень, що прискорює руйнування мотора.

Зазвичай інструкції з експлуатації та бортові комп’ютери вказують на необхідність обслуговування кожні 30 000 км. Такі цифри часто зумовлені бажанням виробників відповідати суворим екологічним нормам або зробити автомобілі привабливішими для корпоративних автопарків. Зменшення частоти відвідування сервісу дозволяє великим компаніям економити кошти, проте це негативно впливає на стан техніки в довгостроковій перспективі.

Сумний досвід відомих брендів

Історія експлуатації двигунів Renault об’ємом 1.5 та 1.9 літра стала показовим прикладом небезпеки не частої заміни мастила. Прокручування підшипників у цих агрегатах ставалося саме через дотримання офіційного регламенту в 30 000 км. Власники, які самостійно скорочували інтервали обслуговування, набагато рідше стикалися з виходом двигуна з ладу.

Фахівці радять проводити заміну моторної оливи кожні 10 000–15 000 км. При інтенсивному міському русі цей показник має бути мінімальним, тоді як під час регулярних поїздок на далекі відстані допускається верхня межа. Також варто враховувати такі фактори:

мастило слід оновлювати не рідше одного разу на рік незалежно від пробігу;

деякі китайські бренди досі рекомендують інтервал у 8 500 км;

раніше загальноприйнятою нормою для багатьох марок вважалися 7 500 км.

Якщо в інструкції конкретного автомобіля вказано інтервал менше ніж 10 000 км, варто суворо дотримуватися саме цієї рекомендації для збереження ресурсу двигуна.