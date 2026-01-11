Опасная ловушка: почему регламент замены масла уничтожает двигатель

Своевременное обновление масла значительно продлевает срок службы силового агрегата. Фото: freepik.com

Строгое соблюдение сервисной книжки по обслуживанию двигателя часто становится причиной критических поломок силового агрегата. Многие производители уверяют в возможности пробега до 30 000 км без замены масла, однако реальные условия эксплуатации требуют значительно более частого вмешательства.

Об этом написал Auto Swiat.

Сервисные руководства вводят в заблуждение

Масло выполняет функцию защитного барьера, который предотвращает чрезмерное трение и перегрев внутренних компонентов. Специальная пленка защищает поршни, шатуны и подшипники, обеспечивая естественный износ деталей. Помимо смазки, рабочая жидкость отвечает за охлаждение, нейтрализацию продуктов сгорания и защиту металла от коррозии. Со временем любое масло теряет вязкость, накапливает примеси и способствует образованию углеродистых отложений, что ускоряет разрушение мотора.

Обычно инструкции по эксплуатации и бортовые компьютеры указывают на необходимость обслуживания каждые 30 000 км. Такие цифры часто обусловлены желанием производителей соответствовать строгим экологическим нормам или сделать автомобили более привлекательными для корпоративных автопарков. Уменьшение частоты посещения сервиса позволяет крупным компаниям экономить средства, однако это негативно влияет на состояние техники в долгосрочной перспективе.

Печальный опыт известных брендов

История эксплуатации двигателей Renault объемом 1.5 и 1.9 литра стала показательным примером опасности не частой замены масла. Прокручивание подшипников в этих агрегатах происходило именно из-за соблюдения официального регламента в 30 000 км. Владельцы, которые самостоятельно сокращали интервалы обслуживания, гораздо реже сталкивались с выходом двигателя из строя.

Специалисты советуют проводить замену моторного масла каждые 10 000-15 000 км. При интенсивном городском движении этот показатель должен быть минимальным, тогда как при регулярных поездках на дальние расстояния допускается верхний предел. Также стоит учитывать следующие факторы:

масло следует обновлять не реже одного раза в год независимо от пробега;

некоторые китайские бренды до сих пор рекомендуют интервал в 8 500 км;

ранее общепринятой нормой для многих марок считались 7 500 км.

Если в инструкции конкретного автомобиля указан интервал менее 10 000 км, стоит строго придерживаться именно этой рекомендации для сохранения ресурса двигателя.