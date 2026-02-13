Видео
Главная Авто Почему дизельное топливо в Европе намного дороже, чем в США

Почему дизельное топливо в Европе намного дороже, чем в США

Дата публикации 13 февраля 2026 14:00
Ценовой разрыв: почему дизель в Европе стоит вдвое дороже, чем в США
На автозаправочной станции. Фото: freepik.com

Стоимость дизельного топлива в странах Европы почти на 91% превышает аналогичные показатели на американских заправках. Несмотря на значительно большее количество дизельных автомобилей на европейских дорогах, именно жители США получают финансовую выгоду благодаря внутренней переработке и низким налоговым ставкам.

Об этом написал Slash Gear.

Налоговая политика

Разница в цене между США и Европой в значительной степени обусловлена государственным регулированием и уровнем налогообложения. По данным U.S. Energy Information Administration (EIA), средняя цена дизеля в США составляет около 0,97 доллара (40,26 грн) за 1 л. В то же время средний показатель по Евросоюзу достигает 1,85 доллара (76,78 грн) за 1 л. Эксперты отмечают, что налоговая нагрузка в ЕС значительно выше, где минимальный акцизный сбор составляет 0,39 доллара (16,19 грн) за 1 л плюс налог на добавленную стоимость. Для сравнения, в Америке налоги составляют лишь около 0,16 доллара (6,64 грн) за 1 л, что делает европейскую ставку налогообложения выше на 223%.

Ситуация парадоксальная, ведь доля дизельных авто в США в 2025 году составляла лишь 5%, тогда как в Европе по состоянию на 2023 год этот показатель достигал 18%. Узкие европейские улицы и плотные городские центры способствуют популярности компактных дизельных машин, которые потребляют меньше литров на 100 км, чем массивные американские внедорожники и пикапы.

Также читайте:

Названо топливо, которое спасет дизельные двигатели автомобилей

Дизельный двигатель, который легко преодолеет 400 000 км

Энергетическая зависимость

США способны перерабатывать достаточно топлива для удовлетворения внутреннего спроса и экспорта излишков. Европа наоборот имеет значительно более высокие потребности из-за особенностей культуры вождения и широкое внедрение дизельных двигателей. Исторически это привело к критической зависимости от внешних поставщиков, в частности от РФ, на которую до введения санкций из-за немотивированной агрессии против Украины, еще в 2023 году приходилось 40% европейского импорта дизеля.

Сейчас логистические потоки переориентировались на Саудовскую Аравию, Китай, Южную Корею и США. Однако рынок остается нестабильным. Аналитики отмечают, что генерализация ценового разрыва на рынке товаров связана со многими нюансами, включая расходы на нефтепереработку и распределение. Это подтверждает опыт 2022 года, когда цена дизеля в Калифорнии взлетела до 1,59 доллара (65,99 грн) за 1 л, тогда как на Мальте благодаря низким акцизам она держалась на уровне 1,21 доллара (50,22 грн).

Европейский союз США налоги авто Европа цены автомобиль дизтопливо Цены на топливо
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
