Главная Авто Новый дизельный двигатель уменьшает потребление топлива вдвое

Новый дизельный двигатель уменьшает потребление топлива вдвое

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 19:45
Экономия топлива вдвое: новый дизельный двигатель Yuchai изменит правила игры
Новый дизель Yuchai. Фото: motor.es

Китайская компания Yuchai представила инновационный дизельный двигатель для коммерческого транспорта, который способен снизить потребление топлива на 50%. Технология продления запаса хода делает эксплуатацию грузовиков дешевле использования многих современных электромобилей.

Об этом написал Motor.

Технологический прорыв

Китайский производитель Yuchai, который тесно сотрудничает с подразделением Rolls-Royce, представил уникальный двигатель EREV для коммерческого сектора. Основой разработки стал инновационный удлинитель энергии, использующий потенциал маховика для накопления кинетической энергии. Этот механизм позволяет значительно повысить автономность транспортных средств и сгладить вибрации во время работы силовой установки.

Жесткое соединение маховика с коленчатым валом позволило уменьшить количество деталей в конструкции, что делает агрегат более надежным. Производитель утверждает, что такой двигатель не нуждается в техническом обслуживании на протяжении всего срока эксплуатации. Показатель энергоэффективности достигает 4,8 кВт/ч на 1 л топлива, что фактически означает огромную экономию дизеля по сравнению с традиционными аналогами.

Будущее индустрии

Новая линейка агрегатов охватывает широкий диапазон мощностей от 15 кВт до 441 кВт. Такая универсальность позволяет интегрировать разработку не только в легкие коммерческие фургоны, но и в тяжелую сельскохозяйственную и строительную технику. Эксперты прогнозируют, что к 2040 году китайские поставщики станут лидерами рынка с годовым доходом около 3 000 000 000 евро.

Благодаря низким операционным затратам технология Yuchai составляет серьезную конкуренцию полностью электрическому транспорту. В условиях глобального кризиса европейских производителей компонентов китайские компании быстро занимают освободившиеся ниши. Использование подобных решений позволит китайским брендам BAIC и Dongfeng, которым Yuchai поставляет запчасти, стремительно наращивать технологическое преимущество.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
