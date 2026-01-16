Видео
Главная Авто Дизельный двигатель, который легко преодолеет 400 000 км

Дизельный двигатель, который легко преодолеет 400 000 км

Дата публикации 16 января 2026 19:45
Почему дизель 1.6 HDi 8V легко преодолевает пробег 400 000 км
Дизельный двигатель 1.6 HDi 8V под капотом автомобиля. Фото: Peugeot

Мы уже писали о двигателе 1.6 HDi с 16-клапанной головкой блока цилиндров, но стоит продолжить эту историю с 8-клапанной версией, которая дебютировала в 2010 году. Обновленный агрегат объемом 1560 кубических сантиметров избавился от сложных узлов и стал значительно выносливее своего предшественника.

Об этом написал Autokult.

Техническое совершенствование

Новое поколение двигателя получило только один распределительный вал, что позволило отказаться от цепи, которая часто становилась причиной неисправностей в версиях до 2010 года. Инженеры переработали головку блока цилиндров и форму поршней для более эффективного сгорания топлива, а также радикально изменили систему смазки турбины. Последнее усовершенствование устранило проблему с забиванием фильтра и преждевременным затиранием ротора.

Благодаря топливной эффективности и соответствию нормам Евро 5, этот агрегат устанавливали на десятки моделей различных брендов. Среди них Ford Mondeo и S-Max, Volvo V40, S60 и S80, Mitsubishi ASX, Suzuki SX4, а также линейка Mazda 2, 3 и 5. Мощность двигателя варьируется от 75 до 120 л.с., а более современные варианты с системой старт-стоп получили маркировку e-HDi.

Рекомендации по обслуживанию

Для достижения пробега в 400 000 км необходимо придерживаться строгого регламента сервиса, так как заводские сроки замены ремня ГРМ часто являются чрезмерно оптимистичными.

Вместо обещанных 180 000 км, специалисты советуют проводить обслуживание каждые 100 000 или 120 000 км. Особое внимание стоит уделять водяной помпе с пластиковым рабочим колесом, шум которой может сигнализировать о критическом износе.

Самую высокую надежность демонстрируют топливные системы от Siemens, способные работать без вмешательства более 300 000 км. В системах Bosch уязвимым местом является топливная помпа, реставрация которой стоит около 250 долларов.

Владельцам версий после 2015 года с системой AdBlue следует помнить о риске кристаллизации реагента. Замена неисправного узла может стоить от 500 до 1000 долларов, поэтому этот дизель требует регулярной эксплуатации и качественного топлива.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
