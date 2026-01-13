Легендарный дизель 1.6 HDI: надежность и скрытые угрозы

Двигатель 1.6 HDI на автомобиле марки Peugeot. Фото: Peugeot

Двигатель 1.6 HDI стал результатом успешного сотрудничества концернов PSA и Ford, найдя свое место под капотом десятков популярных моделей. Этот агрегат ценят за топливную экономичность, однако длительная эксплуатация требует от владельца четкого соблюдения регламента сервисных работ.

Об этом написал Autokult.

Применение двигателя

Популярный мотор 1.6 HDI дебютировал в 2002 году на коммерческом автомобиле Citroen Berlingo. Впоследствии он начал устанавливаться на Peugeot 307 и 407, а также на моделях Ford под названием TDCi.

Кроме французских и американских марок, этот дизель использовали Volvo, Mazda 3 первого поколения, Suzuki SX4 и Mini. В зависимости от модификации мощность агрегата составляет 75, 90 или 109 лошадиных сил.

Технические особенности

Силовой агрегат имеет алюминиевый блок и головку цилиндров. В версии с 16 клапанами установлено два распределительных вала, где один получает привод от другого через короткую цепь.

Топливная система комплектовалась форсунками от Siemens или Bosch, причем электромагнитные компоненты Bosch считаются более простыми в восстановлении. Большинство версий оснащены турбокомпрессором с заменяемой геометрией, обеспечивающей хорошую динамику.

Слабые места

Наиболее уязвимым элементом считается система турбонаддува из-за чувствительности к чистоте масла. Нередко причиной выхода турбины из строя становится забитая трубка подачи масла или несвоевременный сервис.

После 200 000 км пробега существует риск растяжения или разрыва цепи распределительных валов, если ее не заменили вместе с основным ремнем. Системы очистки выхлопных газов FAP нуждаются в контроле, так как многократное прерывание регенерации фильтра приводит к его полному засорению.

Рекомендации по сервису