Головна Авто Від Citroën до Ford — наскільки надійний дизель 1.6 HDI

Від Citroën до Ford — наскільки надійний дизель 1.6 HDI

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 19:45
Легендарний дизель 1.6 HDI: надійність та приховані загрози
Двигун 1.6 HDI на автомобілі марки Peugeot. Фото: Peugeot

Двигун 1.6 HDI став результатом успішної співпраці концернів PSA та Ford, знайшовши своє місце під капотом десятків популярних моделей. Цей агрегат цінують за паливну ощадливість, проте тривала експлуатація вимагає від власника чіткого дотримання регламенту сервісних робіт.

Про це написав Autokult.

Застосування двигуна

Популярний мотор 1.6 HDI дебютував у 2002 році на комерційному автомобілі Citroen Berlingo. Згодом він почав встановлюватися на Peugeot 307 та 407, а також на моделі Ford під назвою TDCi.

Окрім французьких та американських марок, цей дизель використовували Volvo, Mazda 3 першого покоління, Suzuki SX4 та Mini. Залежно від модифікації потужність агрегату становить 75, 90 або 109 кінських сил.

Технічні особливості

Силовий агрегат має алюмінієвий блок та головку циліндрів. У версії з 16 клапанами встановлено два розподільчі вали, де один отримує привід від іншого через короткий ланцюг.

Паливна система комплектувалася форсунками від Siemens або Bosch, причому електромагнітні компоненти Bosch вважаються простішими у відновленні. Більшість версій оснащені турбокомпресором зі замінною геометрією, що забезпечує хорошу динаміку.

Також читайте:

Слабкі місця

Найбільш вразливим елементом вважається система турбонаддуву через чутливість до чистоти оливи. Нерідко причиною виходу турбіни з ладу стає забита трубка подачі мастила або несвоєчасний сервіс.

Після 200 000 км пробігу існує ризик розтягування або розриву ланцюга розподільчих валів, якщо його не замінили разом з основним ременем. Системи очищення вихлопних газів FAP потребують контролю, позаяк багаторазове переривання регенерації фільтра призводить до його повного засмічення.

Рекомендації щодо сервісу

  • Для збереження ресурсу необхідно замінювати ремінь ГРМ кожні 150 000 км, хоча виробник заявляв про значно більші інтервали.
  • Кожні 100 000 км варто оновлювати мідні шайби під форсунками та трубку подачі оливи до турбіни.
  • Регулярне чищення клапана EGR допомагає уникнути проблем із фільтром сажі та підтримує стабільну роботу двигуна протягом тривалого часу.

ремонт Ford проблеми поради дизпаливо Мотор двигун Volvo
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
