Чому дизель 1.6 HDi 8V легко долає пробіг 400 000 км

Ми вже писали про двигун 1.6 HDi з 16-клапанною головкою блоку циліндрів, але варто продовжити цю історію з 8-клапанною версією, яка дебютувала у 2010 році. Оновлений агрегат об’ємом 1560 кубічних сантиметрів позбувся складних вузлів та став значно витривалішим за свого попередника.

Технічне вдосконалення

Нове покоління двигуна отримало лише один розподільний вал, що дозволило відмовитися від ланцюга, який часто ставав причиною несправностей у версіях до 2010 року. Інженери переробили головку блоку циліндрів та форму поршнів для ефективнішого згоряння пального, а також радикально змінили систему змащування турбіни. Останнє вдосконалення усунуло проблему з забиванням фільтра та передчасним затиранням ротора.

Завдяки паливній ефективності та відповідності нормам Євро 5, цей агрегат встановлювали на десятки моделей різних брендів. Серед них Ford Mondeo та S-Max, Volvo V40, S60 та S80, Mitsubishi ASX, Suzuki SX4, а також лінійка Mazda 2, 3 та 5. Потужність двигуна варіюється від 75 до 120 к.с., а сучасніші варіанти з системою старт-стоп отримали маркування e-HDi.

Рекомендації з обслуговування

Для досягнення пробігу в 400 000 км необхідно дотримуватися суворого регламенту сервісу, позаяк заводські терміни заміни ременя ГРМ часто є надмірно оптимістичними.

Замість обіцяних 180 000 км, фахівці радять проводити обслуговування кожні 100 000 або 120 000 км. Особливу увагу варто приділяти водяній помпі з пластиковим робочим колесом, шум якої може сигналізувати про критичний знос.

Найвищу надійність демонструють паливні системи від Siemens, що здатні працювати без втручання понад 300 000 км. У системах Bosch вразливим місцем є паливна помпа, реставрація якої коштує близько 250 доларів.

Власникам версій після 2015 року з системою AdBlue слід пам'ятати про ризик кристалізації реагенту. Заміна несправного вузла може коштувати від 500 до 1000 доларів, тому цей дизель потребує регулярної експлуатації та якісного пального.