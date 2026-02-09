Відео
Новий дизельний двигун зменшує споживання палива удвічі

Новий дизельний двигун зменшує споживання палива удвічі

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 19:45
Економія палива удвічі: новий дизельний двигун Yuchai змінить правила гри
Новий дизель Yuchai. Фото: motor.es

Китайська компанія Yuchai презентувала інноваційний дизельний двигун для комерційного транспорту, який здатний знизити споживання палива на 50%. Технологія подовження запасу ходу робить експлуатацію вантажівок дешевшою за використання багатьох сучасних електромобілів.

Про це написав Motor.

Технологічний прорив

Китайський виробник Yuchai, який тісно співпрацює з підрозділом Rolls-Royce, представив унікальний двигун EREV для комерційного сектора. Основою розробки став інноваційний подовжувач енергії, що використовує потенціал маховика для накопичення кінетичної енергії. Цей механізм дозволяє значно підвищити автономність транспортних засобів та згладити вібрації під час роботи силової установки.

Жорстке з'єднання маховика з колінчастим валом дозволило зменшити кількість деталей у конструкції, що робить агрегат надійнішим. Виробник стверджує, що такий двигун не потребує технічного обслуговування протягом усього терміну експлуатації. Показник енергоефективності досягає 4,8 кВт/год на 1 л палива, що фактично означає величезну економію дизеля порівняно з традиційними аналогами.

Найміцніші дизельні двигуни на вживаних автомобілях

Фахівці знайшли ідеальну заміну електромобілям

Майбутнє індустрії

Нова лінійка агрегатів охоплює широкий діапазон потужностей від 15 кВт до 441 кВт. Така універсальність дозволяє інтегрувати розробку не лише у легкі комерційні фургони, а й у важку сільськогосподарську та будівельну техніку. Експерти прогнозують, що до 2040 року китайські постачальники стануть лідерами ринку з річним доходом близько 3 000 000 000 євро.

Завдяки низьким операційним витратам технологія Yuchai становить серйозну конкуренцію повністю електричному транспорту. В умовах глобальної кризи європейських виробників компонентів китайські компанії швидко займають звільнені ніші. Використання подібних рішень дозволить китайським брендам BAIC та Dongfeng, яким Yuchai поставляє запчастини, стрімко нарощувати технологічну перевагу.

Китай авто паливо економія автомобіль пальне дизпаливо Мотор двигун
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
