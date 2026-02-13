Рейтинг лучших дизельных двигателей на подержанных авто в 2026 году

Renault Laguna третьего поколения с дизельным двигателем. Фото: infocar.ua

Рынок подержанных автомобилей в 2026 году продолжает опираться на проверенные временем дизельные технологии, сочетающие низкий расход топлива и исключительную выносливость. Определена семерка лидеров, способных преодолевать огромные расстояния без капитального ремонта при условии правильного сервиса.

Об этом рассказал эксперт YouTube-канала "Юра Горячий".

Реклама

Читайте также:

Европейские бестселлеры

Французский двигатель 1.6 HDi считается одним из самых простых и дешевых в обслуживании среди малолитражек. Реставрация форсунки стоит около 50 долларов, а цена новой оригинальной турбины не превышает 350 долларов. Этот мотор устанавливался на популярные модели Peugeot 308, Partner, Citroen Berlingo, Ford Focus, Volvo S40 и даже Mazda3.

Рядом с ним в рейтинге надежности стоит 1,7-литровый агрегат от Opel, который часто встречается под капотом Astra, Mokka или Zafira. Ресурс этого двигателя составляет 400 000-500 000 км. Незначительные проблемы с оборотами обычно устраняются заменой датчика давления топлива, что делает эксплуатацию агрегата максимально предсказуемой.

Инновации и классика

Концерн Hyundai/Kia создал 1,6-литровый дизель, который стал настоящим открытием для поклонников выносливых машин. Модели Kia Ceed, Sportage, Hyundai i30 и Elantra с этим двигателем демонстрируют ресурс более 300 000 км без серьезного вмешательства в топливную систему. Так как конструкция оптимально сбалансирована, нагрузка на ключевые узлы остается в пределах безопасных значений.

Легендарный Renault 1.5 dCi (K9K) продолжает удерживать статус самого экономного агрегата в 2026 году. Его можно встретить в Renault Megane, Scenic, Clio и Dacia Duster. Современные версии избавились от детских болезней, поэтому потребление около 4 л на 100 км на трассе является абсолютно реальным показателем для владельцев четвертого поколения Megane.

Мощные решения

2.0 TDI от Volkswagen считается золотой серединой для таких авто как Passat B8, Golf, Skoda Octavia и Audi A4. Эксперт отмечает, что несмотря на сложную систему экологии, механическая часть способна работать более 400 000 км. Этот мотор обеспечивает отличную динамику при умеренном расходе около 7 л на 100 км в городском режиме.

Конкурентом выступает 2.0 HDi от Peugeot Citroen, который устанавливался на Peugeot 508, Ford Mondeo, Kuga и Volvo XC60. Агрегат славится отсутствием критических болячек и способностью преодолевать 500 000 км без капитального ремонта. Так как эта разработка проверена десятилетиями, она остается приоритетной для тех, кто ищет комфортный универсал или кроссовер.

Также читайте:

Почему дизельное топливо в Европе намного дороже, чем в США

Новый дизельный двигатель уменьшает потребление топлива вдвое

Абсолютный чемпион

Самым выносливым двигателем современности специалисты признают 2-литровый дизель Renault M9R. Благодаря цепному приводу и прочному чугунному блоку ресурс часто превышает 600 000-700 000 км. Этот силовой агрегат успешно работает под капотом не только легковых Laguna и Koleos, но и более тяжелых Renault Trafic, Opel Vivaro и Nissan X-Trail.

Сочетание надежной топливной системы и оптимальной мощности делает M9R лучшим выбором для больших пробегов в 2026 году. Эксперт подчеркивает, что это один из самых удачных моторов в истории, который позволяет существенно экономить на ремонтах. Его конструкция является максимально выносливой, поэтому автомобили с этим дизелем остаются ликвидными даже после длительного использования.