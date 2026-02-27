Новый дизельный двигатель Toyota существенно снизил расход топлива

Toyota Proace Verso 2026 года. Фото: toyota-ua.com

Японская корпорация Toyota официально презентовала обновленную линейку Proace 2026 модельного года для европейского рынка. Главной особенностью модернизированного минивэна стало появление совершенно нового дизельного двигателя, который демонстрирует образцовую топливную эффективность.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Новый агрегат

Популярный минивэн Proace Verso получил силовую установку нового поколения 2.2 D-4D. Этот агрегат полностью заменил предыдущий двигатель объемом 2 л, предлагая владельцам лучшую динамику при меньших затратах на топливо. Конструкторы разработали новый мотор с учетом строгих требований стандарта Euro 6e-bis, который начал действовать с января 2026 года. Благодаря техническим усовершенствованиям уровень выбросов CO2 существенно снизился, а средний расход топлива упал на 1,4 л/100 км по сравнению с предыдущей модификацией.

Базовый вариант нового двигателя выдает 150 л.с. и работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Такое сочетание обеспечивает крутящий момент 370 Нм, а потребление топлива в смешанном цикле начинается от отметки 6,2 л/100 км.

Для тех, кто предпочитает максимальный комфорт, доступна версия на 180 л.с. с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Этот силовой агрегат генерирует 400 Нм крутящего момента, потребляя от 6,5 л/100 км.

Функциональное пространство

Toyota Proace Verso 2026 предлагается в двух вариантах длины кузова: Medium (4983 мм) и Long (5333 мм). Продуманная архитектура позволяет перевозить от шести до девяти пассажиров, обеспечивая высокий уровень комфорта для каждого во время длительных путешествий.

Салон легко адаптируется под различные потребности благодаря системе рельсов для крепления кресел. Модель можно использовать как корпоративный транспорт, комфортный семейный минивэн или даже переоборудовать в полноценный кемпер для отдыха на природе.