Новий дизельний двигун Toyota істотно знизив витрати палива

Японська корпорація Toyota офіційно презентувала оновлену лінійку Proace 2026 модельного року для європейського ринку. Головною особливістю модернізованого мінівена стала поява абсолютно нового дизельного двигуна, який демонструє зразкову паливну ефективність.

Новий агрегат

Популярний мінівен Proace Verso отримав силову установку нового покоління 2.2 D-4D. Цей агрегат повністю замінив попередній двигун об'ємом 2 л, пропонуючи власникам кращу динаміку за менших витрат на пальне. Конструктори розробили новий мотор з урахуванням суворих вимог стандарту Euro 6e-bis, що почав діяти з січня 2026 року. Завдяки технічним вдосконаленням рівень викидів CO2 суттєво знизився, а середня витрата пального впала на 1,4 л/100 км порівняно з попередньою модифікацією.

Базовий варіант нового двигуна видає 150 к.с. та працює разом з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Таке поєднання забезпечує крутний момент 370 Нм, а споживання пального у змішаному циклі починається від позначки 6,2 л/100 км.

Для тих, хто віддає перевагу максимальному комфорту, доступна версія на 180 к.с. з 8-ступеневою автоматичною трансмісією. Цей силовий агрегат генерує 400 Нм крутного моменту, споживаючи від 6,5 л/100 км.

Функціональний простір

Toyota Proace Verso 2026 пропонується у двох варіантах довжини кузова: Medium (4983 мм) та Long (5333 мм). Продумана архітектура дозволяє перевозити від шести до дев'яти пасажирів, забезпечуючи високий рівень комфорту для кожного під час тривалих подорожей.

Салон легко адаптується під різні потреби завдяки системі рейок для кріплення крісел. Модель можна використовувати як корпоративний транспорт, комфортний сімейний мінівен або навіть переобладнати у повноцінний кемпер для відпочинку на природі.