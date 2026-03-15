Сколько на самом деле служат новые автомобильные аккумуляторы

Аккумуляторы в автомобилях нужны для освещения фар, активации элементов управления на приборной панели и запуска авто. Со временем они постепенно деградируют и теряют эффективность. Именно поэтому долговечность является одним из ключевых критериев при выборе нового аккумулятора.

Сколько служат автомобильные аккумуляторы

Новый свинцово-кислотный аккумулятор обычно служит от 3 до 5 лет, а более современные AGM — от 4 до 7 лет. Однако этот срок может сокращаться из-за:

пропуск обслуживания;

оставленного включенного света;

вредных привычек вождения.

Признаки, что аккумулятор требует замены, включают медленный запуск двигателя, слабую сигнализацию и тусклый свет фар и салонного освещения, особенно на холостых оборотах.

Что влияет на срок службы аккумулятора

Несмотря на то, что срок службы большинства 12-вольтовых аккумуляторов составляет около пяти лет, он может меняться в зависимости от нескольких факторов.

Один из ключевых факторов, влияющих на срок службы — стиль вождения. Частые короткие поездки продолжительностью менее 20 минут могут постепенно истощать батарею. При запуске двигателя автомобиль потребляет значительное количество энергии, а генератор в таких поездках не успевает полностью ее восстановить. Из-за этого аккумулятор постепенно ослабевает и служит меньше ожидаемого срока.

Кроме того, длительное включение радио или фар автомобиля также приводит к разрядке. Даже если зарядное устройство позволяет запустить автомобиль, постоянная "паразитная" разрядка значительно сокращает срок службы аккумулятора, что может привести к его скорой замене.

На долговечность и эффективность батареи также влияют экстремальные температуры, загрязненные клеммы и длительный простой автомобиля.

Как продлить срок службы нового автомобильного аккумулятора:

регулярно ездить на авто не менее 20 минут, поскольку таким образом аккумулятор всегда будет заряжен;

следует убедиться, что вся электроника и аксессуары не остаются включенными, когда автомобиль работает на холостом ходу;

если автомобиль планируется длительное время не эксплуатировать, целесообразно полностью отсоединить минусовой кабель аккумулятора;

поддерживать чистоту клемм;

соблюдать графики профилактического обслуживания.

