Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Сколько на самом деле служат новые автомобильные аккумуляторы

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 19:45
Ремонт авто. Фото: УНИАН

Аккумуляторы в автомобилях нужны для освещения фар, активации элементов управления на приборной панели и запуска авто. Со временем они постепенно деградируют и теряют эффективность. Именно поэтому долговечность является одним из ключевых критериев при выборе нового аккумулятора.

Об этом сообщает Slashgear, передает Новини.LIVE.

Сколько служат автомобильные аккумуляторы

Новый свинцово-кислотный аккумулятор обычно служит от 3 до 5 лет, а более современные AGM — от 4 до 7 лет. Однако этот срок может сокращаться из-за:

  • пропуск обслуживания;
  • оставленного включенного света;
  • вредных привычек вождения.

Признаки, что аккумулятор требует замены, включают медленный запуск двигателя, слабую сигнализацию и тусклый свет фар и салонного освещения, особенно на холостых оборотах.

Что влияет на срок службы аккумулятора

Несмотря на то, что срок службы большинства 12-вольтовых аккумуляторов составляет около пяти лет, он может меняться в зависимости от нескольких факторов.

Один из ключевых факторов, влияющих на срок службы — стиль вождения. Частые короткие поездки продолжительностью менее 20 минут могут постепенно истощать батарею. При запуске двигателя автомобиль потребляет значительное количество энергии, а генератор в таких поездках не успевает полностью ее восстановить. Из-за этого аккумулятор постепенно ослабевает и служит меньше ожидаемого срока.

Кроме того, длительное включение радио или фар автомобиля также приводит к разрядке. Даже если зарядное устройство позволяет запустить автомобиль, постоянная "паразитная" разрядка значительно сокращает срок службы аккумулятора, что может привести к его скорой замене.

На долговечность и эффективность батареи также влияют экстремальные температуры, загрязненные клеммы и длительный простой автомобиля.

Как продлить срок службы нового автомобильного аккумулятора:

  • регулярно ездить на авто не менее 20 минут, поскольку таким образом аккумулятор всегда будет заряжен;
  • следует убедиться, что вся электроника и аксессуары не остаются включенными, когда автомобиль работает на холостом ходу;
  • если автомобиль планируется длительное время не эксплуатировать, целесообразно полностью отсоединить минусовой кабель аккумулятора;
  • поддерживать чистоту клемм;
  • соблюдать графики профилактического обслуживания.

Ранее мы рассказывали о десяти автомобильных двигателях, которые изменили автопром навсегда. В частности, в топе есть Jaguar XK Engine (1948).

Кроме того, ученые создали новую технологию литиевых батарей, которая значительно повышает запас хода электромобилей и улучшает их эффективность.

поездки советы автомобиль аккумулятор
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Игорь Саджа
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации