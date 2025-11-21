Зачем ставить в автомобиль аккумулятор AGM

Аккумулятор AGM. Фото: kraveautomotive.ca

Автомобильные аккумуляторные батареи AGM, которые часто называют усовершенствованными версиями классических АКБ, имеют существенные преимущества в надежности и сроке службы. Технология абсорбированного электролита делает их устойчивыми к циклическим разрядам, позволяет работать в любом положении и увеличивает отдачу тока.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

Что такое AGM

Батареи AGM (Absorbed Glass Mat) не имеют кардинальных отличий от аккумуляторов предыдущих поколений (SLI), поскольку в их основе по-прежнему используются свинец и кислота. Однако инженеры скомпоновали эти элементы гораздо рациональнее.

Ключевая особенность AGM — это технология с абсорбированным электролитом. Электролит здесь не является жидкостью, а полностью пропитывает микропоры сепаратора из стекловолокна. Это имеет несколько важных последствий.

Преимущества технологии