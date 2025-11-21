Зачем ставить в автомобиль аккумулятор AGM

Что такое аккумулятор AGM и стоит ли его ставить в авто
Автомобильные аккумуляторные батареи AGM, которые часто называют усовершенствованными версиями классических АКБ, имеют существенные преимущества в надежности и сроке службы. Технология абсорбированного электролита делает их устойчивыми к циклическим разрядам, позволяет работать в любом положении и увеличивает отдачу тока.
Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.
Что такое AGM
Батареи AGM (Absorbed Glass Mat) не имеют кардинальных отличий от аккумуляторов предыдущих поколений (SLI), поскольку в их основе по-прежнему используются свинец и кислота. Однако инженеры скомпоновали эти элементы гораздо рациональнее.
Ключевая особенность AGM — это технология с абсорбированным электролитом. Электролит здесь не является жидкостью, а полностью пропитывает микропоры сепаратора из стекловолокна. Это имеет несколько важных последствий.
Преимущества технологии
- Безопасность и герметичность. Благодаря абсорбированной среде, водород и кислород, выделяющиеся при работе, рекомбинируются внутри батареи, не давая воде испаряться. Это позволяет батарее работать даже вверх ногами. Кроме того, при повреждении корпуса не образуется ядовитой кислотной лужи.
- Более высокая производительность. Проводимость стекловолоконного сепаратора значительно лучше, чем у традиционных полиэтиленовых "конвертов", что снизило внутреннее сопротивление батареи. Это позволяет AGM-аккумулятору отдавать более высокие пусковые токи.
- Устойчивость к износу. Пластины аккумулятора плотно сжаты, что предотвращает осыпание активной массы. Благодаря этому AGM-батареи хорошо выдерживают глубокие циклические разряды.
- Скорость зарядки и ресурс. Аккумуляторы AGM значительно быстрее принимают заряд, менее критичны к глубоким разрядам и имеют высокую энергоемкость. Ориентировочный срок их службы составляет 5-6 лет, тогда как у обычных АКБ — 4-5 лет.
