Как заменить аккумулятор без трагических последствий для авто

При замене аккумулятора (АКБ) автовладельцу нужно быть внимательным и аккуратным. Ведь неправильная последовательность отключения клемм может вызвать гораздо больше хлопот, чем просто сброшенные настройки, и даже привести к дорогостоящему ремонту электроники.

Неприятные последствия

Для премиальных марок (например, Audi или BMW) отключение питания может быть воспринято бортовой электроникой как попытка взлома или угона. Это может привести к блокировке двигателя, и вернуть его к работе удастся только в официальном сервисе с использованием специального программного обеспечения.

В более массовых моделях последствия обычно менее драматичны, но все равно неприятны: после отсоединения АКБ сбрасываются настройки мультимедийной системы, часов, а иногда и параметры климат-контроля.

Как правильно снимать клеммы

Снятие клемм кажется простым, но последовательность здесь критически важна.

Первым всегда отсоединяется минусовый (-) провод. Дело в том, что металлический ключ, которым водитель откручиваете гайку, проводит ток.

Если начать с "плюса" и случайно коснуться ключом металлического кузова автомобиля, это спровоцирует короткое замыкание. Что может повредить чувствительные электронные блоки или даже вывести из строя систему управления двигателем.

После надежного отсоединения "минуса" можно безопасно снимать положительную (+) клемму.

Чтобы избежать случайного контакта, рекомендуется накрыть выводы непроводящими заглушками. Теперь можно приступать к чистке клемм или замене батареи.

Порядок подключения

Возвращать АКБ на место нужно в обратном порядке.

Надо зафиксировать аккумулятор штатным креплением.

Подключить плюсовой (+) провод и плотно закрутить гайку.

В последнюю очередь подсоединить минусовый (-) провод.

После подключения можно запускать двигатель. Спешить ехать не стоит. Сначала нужно проверить и восстановить все сброшенные настройки (мультимедиа, часы, климат-система). Только после этого автомобиль полностью готов к эксплуатации.