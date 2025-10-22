Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Як замінити акумулятор, щоб не пошкодити авто

Як замінити акумулятор, щоб не пошкодити авто

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 06:00
Оновлено: 10:00
Як замінити акумулятор без трагічних наслідків для авто
Акумулятор в автомобілі. Фото: freepik.com

Під час заміни акумулятора (АКБ) автовласнику потрібно бути уважним та акуратним. Адже неправильна послідовність відключення клем може спричинити значно більше клопоту, ніж просто скинуті налаштування, й навіть призвести до дорогого ремонту електроніки.

Про це написав Autogid.

Реклама
Читайте також:

Неприємні наслідки

Для преміальних марок (наприклад, Audi чи BMW) відключення живлення може бути сприйняте бортовою електронікою як спроба зламу чи викрадення. Це може призвести до блокування двигуна, й повернути його до роботи вдасться лише в офіційному сервісі з використанням спеціального програмного забезпечення.

У масовіших моделях наслідки зазвичай менш драматичні, але все одно неприємні: після від'єднання АКБ скидаються налаштування мультимедійної системи, годинника, а іноді й параметри клімат-контролю.

Також читайте:

Наскільки вигідно купляти вживаний акумулятор для авто

Чи потрібно заряджати нову АКБ

Навіщо в автомобіль встановлювати два акумулятори

Як правильно знімати клеми

Зняття клем здається простим, але послідовність тут критично важлива.

Першим завжди від'єднується мінусовий (–) дріт. Річ у тім, що металевий ключ, яким водій відкручуєте гайку, проводить струм.

Якщо почати з "плюса" й випадково торкнутися ключем металевого кузова автомобіля, це спровокує коротке замикання. Що може пошкодити чутливі електронні блоки або навіть вивести з ладу систему керування двигуном.

Після надійного від'єднання "мінуса" можна безпечно знімати позитивну (+) клему.

Щоб уникнути випадкового контакту, рекомендується накрити виводи непровідними заглушками. Тепер можна приступати до чищення клем або заміни батареї.

Порядок підключення

Повертати АКБ на місце потрібно у зворотному порядку.

  • Треба зафіксувати акумулятор штатним кріпленням.
  • Підключити плюсовий (+) дріт та щільно закрутити гайку.
  • В останню чергу під'єднати мінусовий (–) дріт.

Після підключення можна запускати двигун. Поспішати їхати не варто. Спочатку треба перевірити та відновити усі скинуті налаштування (мультимедіа, годинник, клімат-система). Лише після цього автомобіль повністю готовий до експлуатації.

ремонт авто проблеми поради автомобіль батарея акумулятор
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації