Як замінити акумулятор без трагічних наслідків для авто

Акумулятор в автомобілі. Фото: freepik.com

Під час заміни акумулятора (АКБ) автовласнику потрібно бути уважним та акуратним. Адже неправильна послідовність відключення клем може спричинити значно більше клопоту, ніж просто скинуті налаштування, й навіть призвести до дорогого ремонту електроніки.

Про це написав Autogid.

Реклама

Читайте також:

Неприємні наслідки

Для преміальних марок (наприклад, Audi чи BMW) відключення живлення може бути сприйняте бортовою електронікою як спроба зламу чи викрадення. Це може призвести до блокування двигуна, й повернути його до роботи вдасться лише в офіційному сервісі з використанням спеціального програмного забезпечення.

У масовіших моделях наслідки зазвичай менш драматичні, але все одно неприємні: після від'єднання АКБ скидаються налаштування мультимедійної системи, годинника, а іноді й параметри клімат-контролю.

Також читайте:

Наскільки вигідно купляти вживаний акумулятор для авто

Чи потрібно заряджати нову АКБ

Навіщо в автомобіль встановлювати два акумулятори

Як правильно знімати клеми

Зняття клем здається простим, але послідовність тут критично важлива.

Першим завжди від'єднується мінусовий (–) дріт. Річ у тім, що металевий ключ, яким водій відкручуєте гайку, проводить струм.

Якщо почати з "плюса" й випадково торкнутися ключем металевого кузова автомобіля, це спровокує коротке замикання. Що може пошкодити чутливі електронні блоки або навіть вивести з ладу систему керування двигуном.

Після надійного від'єднання "мінуса" можна безпечно знімати позитивну (+) клему.

Щоб уникнути випадкового контакту, рекомендується накрити виводи непровідними заглушками. Тепер можна приступати до чищення клем або заміни батареї.

Порядок підключення

Повертати АКБ на місце потрібно у зворотному порядку.

Треба зафіксувати акумулятор штатним кріпленням.

Підключити плюсовий (+) дріт та щільно закрутити гайку.

В останню чергу під'єднати мінусовий (–) дріт.

Після підключення можна запускати двигун. Поспішати їхати не варто. Спочатку треба перевірити та відновити усі скинуті налаштування (мультимедіа, годинник, клімат-система). Лише після цього автомобіль повністю готовий до експлуатації.