Що таке акумулятор AGM та чи варто його ставити в авто

Дата публікації: 21 листопада 2025 06:00
Оновлено: 14:56
Навіщо ставити в автомобіль акумулятор AGM
Акумулятор AGM. Фото: kraveautomotive.ca

Автомобільні акумуляторні батареї AGM, які часто називають вдосконаленими версіями класичних АКБ, мають суттєві переваги в надійності та терміні служби. Технологія абсорбованого електроліту робить їх стійкими до циклічних розрядів, дозволяє працювати у будь-якому положенні та збільшує віддачу струму.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Що таке AGM

Батареї AGM (Absorbed Glass Mat) не мають кардинальних відмінностей від акумуляторів попередніх поколінь (SLI), позаяк в їхній основі, як і раніше, використовуються свинець та кислота. Проте інженери скомпонували ці елементи набагато раціональніше.

Ключова особливість AGM — це технологія з абсорбованим електролітом. Електроліт тут не є рідиною, а повністю просочує мікропори сепаратора зі скловолокна. Це має кілька важливих наслідків.

Переваги технології

  • Безпека та герметичність. Завдяки абсорбованому середовищу, водень і кисень, що виділяються при роботі, рекомбінуються всередині батареї, не даючи воді випаровуватися. Це дозволяє батареї працювати навіть догори дриґом. Крім того, при пошкодженні корпусу не утворюється отруйної кислотної калюжі.
  • Вища продуктивність. Провідність скловолоконного сепаратора значно краща, ніж у традиційних поліетиленових "конвертів", що знизило внутрішній опір батареї. Це дозволяє AGM-акумулятору віддавати вищі пускові струми.
  • Стійкість до зносу. Пластини акумулятора щільно стиснуті, що запобігає осипанню активної маси. Завдяки цьому AGM-батареї добре витримують глибокі циклічні розряди.
  • Швидкість заряджання та ресурс. Акумулятори AGM значно швидше приймають заряд, менш критичні до глибоких розрядів та мають високу енергомісткість. Орієнтовний термін їхньої служби становить 5-6 років, тоді як у звичайних АКБ — 4-5 років.

