Навіщо ставити в автомобіль акумулятор AGM

Автомобільні акумуляторні батареї AGM, які часто називають вдосконаленими версіями класичних АКБ, мають суттєві переваги в надійності та терміні служби. Технологія абсорбованого електроліту робить їх стійкими до циклічних розрядів, дозволяє працювати у будь-якому положенні та збільшує віддачу струму.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Що таке AGM

Батареї AGM (Absorbed Glass Mat) не мають кардинальних відмінностей від акумуляторів попередніх поколінь (SLI), позаяк в їхній основі, як і раніше, використовуються свинець та кислота. Проте інженери скомпонували ці елементи набагато раціональніше.

Ключова особливість AGM — це технологія з абсорбованим електролітом. Електроліт тут не є рідиною, а повністю просочує мікропори сепаратора зі скловолокна. Це має кілька важливих наслідків.

Переваги технології