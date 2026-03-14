Главная Авто Десять двигателей, которые изменили автопром навсегда

Десять двигателей, которые изменили автопром навсегда

Дата публикации 14 марта 2026 19:20
Двигатель автомобиля. Фото: Freepik

На протяжении более чем столетия отдельные двигатели не просто приводили автомобили в движение, а фактически меняли все направление развития автопромышленности. Они влияли на инженерию, массовое производство, экологические стандарты и даже на то, как общество воспринимает мобильность.

Об этом пишет CarBuzz, сообщает Новини.LIVE.

ТОП-10 двигателей, которые изменили индустрию

Некоторые из этих силовых агрегатов сделали автомобили доступными для миллионов людей, другие — начали новые технологии или доказали, что электротяга может конкурировать с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Ford Model T Inline-Four (1908)

  • Объем: 2,9 л
  • Мощность: около 20 л.с.
  • Конфигурация: рядный 4-цилиндровый

Двигатель Ford Model T стал основой для революции в массовой автомобилизации. Простой и надежный 2,9-литровый мотор с боковыми клапанами был дешевым в производстве и обслуживании.

Именно благодаря этому двигателю автомобиль перестал быть роскошью. С 1908 по 1927 год было выпущено более 15 миллионов Model T, что фактически сделало авто повседневным транспортом.

Ford Flathead V8 (1932)

  • Объем: 3,6 л
  • Мощность: 70-75 л.с.

В 1932 году Ford удивил автомобильный мир, представив доступный V8. Ранее восьмицилиндровые двигатели устанавливались преимущественно на дорогие автомобили.

Flathead V8 стал основой для культуры hot-rod в США, ведь его легко было модифицировать. Этот двигатель сделал мощные автомобили доступными для широкого круга водителей.

Volkswagen Air-Cooled Flat-Four (1938)

  • Объем: 1,1 л
  • Мощность: 25 л.с.

Оппозитный четырехцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением стал сердцем легендарного Volkswagen Beetle. Его конструкция не требовала радиатора и сложной системы охлаждения.

Простота и надежность позволили Beetle стать одним из самых массовых автомобилей в мире и сделали Volkswagen глобальным брендом.

Jaguar XK Engine (1948)

  • Объем: 3,4 л
  • Мощность: 160 л.с.
  • Конфигурация: рядный 6-цилиндровый DOHC

Двигатель Jaguar XK стал одним из самых прогрессивных в послевоенной Европе. Он использовал два верхних распределительных вала, что в то время было технологическим прорывом.

Этот мотор обеспечил высокую мощность и надёжность, а также помог Jaguar побеждать в гонках 24 часа Ле-Мана.

Chevrolet Small Block V8 (1955)

  • Объем: 4,3 л
  • Мощность: 162 л.с.

Small Block V8 стал одним из самых успешных двигателей в истории США. Его компактная конструкция позволяла устанавливать мотор в самые разные автомобили - от семейных седанов до спорткаров.

Архитектура двигателя использовалась десятилетиями и стала стандартом для американских V8.

Chrysler 426 Hemi (1964)

  • Объем: 7,0 л
  • Мощность: 425 л.с.

426 Hemi был создан для NASCAR и быстро стал легендой автоспорта. Его камера сгорания полусферической формы обеспечивала лучший поток воздуха и высокую эффективность.

Именно этот двигатель фактически начал "войну мощностей" между американскими muscle-car в 1960-х годах.

Honda CVCC (1972)

  • Объем: 1,2 л
  • Мощность: 52 л.с.

Двигатель Honda CVCC стал революционным в сфере экологических стандартов. Он позволил соответствовать жестким американским нормам выбросов без использования катализатора.

Это помогло Honda быстро укрепить позиции на мировом рынке.

General Motors LS (1997)

  • Объем: 5,7 л
  • Мощность: около 345 л.с.

Серия LS стала модернизированной версией классического small-block V8. Алюминиевая конструкция, современная электроника и высокая эффективность сделали этот двигатель одним из самых популярных среди энтузиастов и тюнеров.

Toyota 1NZ-FXE (1997)

  • Объем: 1,5 л
  • Тип: гибридный двигатель

Этот мотор стал частью первого серийного гибридного автомобиля Toyota Prius. Двигатель работал по циклу Аткинсона и сочетался с электромотором.

Именно он доказал, что гибридные автомобили могут быть надежными и пригодными для массового производства.

Tesla Model S Drive Unit (2012)

  • Тип: электродвигатель переменного тока
  • Мощность: более 300 л.с.

Электродвигатель Tesla Model S доказал, что электромобили могут быть быстрыми и технологичными. Автомобиль обеспечивал разгон на уровне суперкаров и изменил восприятие электротранспорта.

После его появления многие автопроизводители значительно ускорили развитие собственных электромобилей.

Ученые создали новую технологию литиевых батарей, которая может значительно увеличить запас хода электромобилей и улучшить их эффективность в холодное время года. По словам исследователей, новые аккумуляторные элементы имеют почти в три раза более высокую энергетическую плотность, чем современные батареи, что потенциально позволит электрокарам работать дольше без подзарядки.

В то же время специалисты напоминают, что двигатель является одной из самых дорогих и важных частей автомобиля, поэтому его поломка может привести к значительным затратам. Эксперты назвали несколько характерных признаков, которые могут сигнализировать о том, что мотор вскоре потребует ремонта.

Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Игорь Саджа
