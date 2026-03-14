Десять двигунів, які змінили автопром назавжди

Протягом більш ніж століття окремі двигуни не просто приводили автомобілі в рух, а фактично змінювали весь напрямок розвитку автопромисловості. Вони впливали на інженерію, масове виробництво, екологічні стандарти та навіть на те, як суспільство сприймає мобільність.

ТОП-10 двигунів, які змінили індустрію

Деякі з цих силових агрегатів зробили автомобілі доступними для мільйонів людей, інші — започаткували нові технології або довели, що електротяга може конкурувати з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

Ford Model T Inline-Four (1908)

Об'єм: 2,9 л

Потужність: близько 20 к.с.

Конфігурація: рядний 4-циліндровий

Двигун Ford Model T став основою для революції у масовій автомобілізації. Простий і надійний 2,9-літровий мотор із бічними клапанами був дешевим у виробництві та обслуговуванні.

Саме завдяки цьому двигуну автомобіль перестав бути розкішшю. З 1908 до 1927 року було випущено понад 15 мільйонів Model T, що фактично зробило авто повсякденним транспортом.

Ford Flathead V8 (1932)

Об'єм: 3,6 л

Потужність: 70-75 к.с.

У 1932 році Ford здивував автомобільний світ, представивши доступний V8. Раніше восьмициліндрові двигуни встановлювалися переважно на дорогі автомобілі.

Flathead V8 став основою для культури hot-rod у США, адже його легко було модифікувати. Цей двигун зробив потужні автомобілі доступними для широкого кола водіїв.

Volkswagen Air-Cooled Flat-Four (1938)

Об'єм: 1,1 л

Потужність: 25 к.с.

Опозитний чотирициліндровий двигун із повітряним охолодженням став серцем легендарного Volkswagen Beetle. Його конструкція не потребувала радіатора та складної системи охолодження.

Простота та надійність дозволили Beetle стати одним із наймасовіших автомобілів у світі і зробили Volkswagen глобальним брендом.

Jaguar XK Engine (1948)

Об'єм: 3,4 л

Потужність: 160 к.с.

Конфігурація: рядний 6-циліндровий DOHC

Двигун Jaguar XK став одним із найпрогресивніших у післявоєнній Європі. Він використовував два верхні розподільчі вали, що на той час було технологічним проривом.

Цей мотор забезпечив високу потужність і надійність, а також допоміг Jaguar перемагати в гонках 24 години Ле-Мана.

Chevrolet Small Block V8 (1955)

Об'єм: 4,3 л

Потужність: 162 к.с.

Small Block V8 став одним із найуспішніших двигунів в історії США. Його компактна конструкція дозволяла встановлювати мотор у найрізноманітніші автомобілі — від сімейних седанів до спорткарів.

Архітектура двигуна використовувалася десятиліттями та стала стандартом для американських V8.

Chrysler 426 Hemi (1964)

Об'єм: 7,0 л

Потужність: 425 к.с.

426 Hemi був створений для NASCAR і швидко став легендою автоспорту. Його камера згоряння напівсферичної форми забезпечувала кращий потік повітря і високу ефективність.

Саме цей двигун фактично розпочав "війну потужностей" між американськими muscle-car у 1960-х роках.

Honda CVCC (1972)

Об'єм: 1,2 л

Потужність: 52 к.с.

Двигун Honda CVCC став революційним у сфері екологічних стандартів. Він дозволив відповідати жорстким американським нормам викидів без використання каталізатора.

Це допомогло Honda швидко зміцнити позиції на світовому ринку.

General Motors LS (1997)

Об'єм: 5,7 л

Потужність: близько 345 к.с.

Серія LS стала модернізованою версією класичного small-block V8. Алюмінієва конструкція, сучасна електроніка та висока ефективність зробили цей двигун одним із найпопулярніших серед ентузіастів і тюнерів.

Toyota 1NZ-FXE (1997)

Об'єм: 1,5 л

Тип: гібридний двигун

Цей мотор став частиною першого серійного гібридного автомобіля Toyota Prius. Двигун працював за циклом Аткінсона та поєднувався з електромотором.

Саме він довів, що гібридні автомобілі можуть бути надійними та придатними для масового виробництва.

Tesla Model S Drive Unit (2012)

Тип: електродвигун змінного струму

Потужність: понад 300 к.с.

Електродвигун Tesla Model S довів, що електромобілі можуть бути швидкими та технологічними. Автомобіль забезпечував розгін на рівні суперкарів і змінив сприйняття електротранспорту.

Після його появи багато автовиробників значно прискорили розвиток власних електромобілів.

