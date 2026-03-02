Відео
Який шанс купити в Україні вживане авто після прихованої аварії

Дата публікації: 2 березня 2026 07:35
Скільки вживаних авто в Україні мають аварійне минуле у 2026 році
Розбита машина. Фото: freepik.com

Ринок вживаних автомобілів в Україні характеризується високим рівнем присутності транспортних засобів з аварійним минулим. Експерти повідомили, що понад половина перевірених машин мають певні пошкодження в історії експлуатації.

Про це йдеться у дослідженні компанії carVertical.

Аварійна статистика

Згідно з аналізом даних про історію транспортних засобів, 54,7 % перевірених автомобілів з пробігом, які продаються в Україні мають зафіксовані випадки ушкоджень різного ступеня важкості. Хоча значна частина цих інцидентів стосується косметичних дефектів, на вторинному ринку регулярно з’являються екземпляри після важких зіткнень.

Близько 1,9% від усіх пошкоджених транспортних засобів мають дефекти, вартість усунення яких перевищує половину ринкової ціни авто. У грошовому еквіваленті ремонт бюджетних моделей може сягати кількох тисяч доларів, тоді як для преміальних брендів витрати вимірюються десятками тисяч. Водночас 89,2% випадків стосуються відносно незначних пошкоджень, вартість яких не перевищує 20% від ціни машини.

Ризикований імпорт

Фахівець з досліджень авторинку carVertical Матас Бузеліс зазначив, що після аварії страховики часто пропонують власникам вибір між ремонтом або компенсацією. Деякі продавці використовують цю можливість, щоб якнайдешевше відремонтувати транспортний засіб і швидко його перепродати.

Транспортні засоби, визнані страховиками як повна економічна втрата, часто викуповуються на аукціонах для подальшого експорту в країни, де складніше відстежити історію експлуатації. Купівля такого об’єкта без належної перевірки несе загрозу безпеці руху через можливу втрату жорсткості конструкції.

Статистика демонструє суттєві відмінності у частці сильно пошкоджених машин залежно від країни походження. Найвищий рівень серйозних аварій зафіксовано в Італії та Німеччині, де показник становить 7,8 % та 7,7 % відповідно. Швеція та Іспанія також мають значні частки таких авто на рівні 5,8 % та 4,5 %.

ДТП аварія авто автомобіль продаж авто вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
