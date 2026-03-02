Видео
Україна
Видео

Какой шанс купить в Украине подержанное авто после скрытой аварии

Какой шанс купить в Украине подержанное авто после скрытой аварии

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 07:35
Сколько подержанных авто в Украине имеют аварийное прошлое в 2026 году
Разбитая машина. Фото: freepik.com

Рынок подержанных автомобилей в Украине характеризуется высоким уровнем присутствия транспортных средств с аварийным прошлым. Эксперты сообщили, что более половины проверенных машин имеют определенные повреждения в истории эксплуатации.

Об этом говорится в исследовании компании carVertical.

Аварийная статистика

Согласно анализу данных об истории транспортных средств, 54,7% проверенных импортных автомобилей с пробегом, продающихся в Украине имеют зафиксированные случаи повреждений различной степени тяжести. Хотя значительная часть этих инцидентов касается косметических дефектов, на вторичном рынке регулярно появляются экземпляры после тяжелых столкновений.

Около 1,9% от всех поврежденных транспортных средств имеют дефекты, стоимость устранения которых превышает половину рыночной цены авто. В денежном эквиваленте ремонт бюджетных моделей может достигать нескольких тысяч долларов, тогда как для премиальных брендов расходы измеряются десятками тысяч. При этом 89,2% случаев касаются относительно незначительных повреждений, стоимость которых не превышает 20% от цены машины.

Рискованный импорт

Специалист по исследованиям авторынка carVertical Матас Бузелис отметил, что после аварии страховщики часто предлагают владельцам выбор между ремонтом или компенсацией. Некоторые продавцы используют эту возможность, чтобы как можно дешевле отремонтировать транспортное средство и быстро его перепродать.

Транспортные средства, признанные страховщиками как полная экономическая потеря, часто выкупаются на аукционах для дальнейшего экспорта в страны, где сложнее отследить историю эксплуатации. Покупка такого объекта без надлежащей проверки несет угрозу безопасности движения из-за возможной потери жесткости конструкции.

Статистика демонстрирует существенные различия в доле сильно поврежденных машин в зависимости от страны происхождения. Самый высокий уровень серьезных аварий зафиксирован в Италии и Германии, где показатель составляет 7,8 % и 7,7 % соответственно. Швеция и Испания также имеют значительные доли таких авто на уровне 5,8 % и 4,5 %.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
