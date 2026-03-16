Какие подержанные авто чаще всего продают в Украине с повреждениями

Выбор подержанного транспортного средства в Украине требует особого внимания из-за высокой доли поврежденных экземпляров на рынке. Новое исследование компании carVertical показало, что более половины проверенных автомобилей имели записи о дорожных происшествиях. Наименьшее количество дефектов зафиксировано у брендов Volvo и Dacia, что значительно повышает шансы на их долголетие. Проверка истории позволяет избежать покупки проблемной машины, которая потребует больших инвестиций в будущем.

Статистика аварийности

Анализ украинского авторынка выявил тревожную тенденцию по популярным маркам. Чаще всего записи о повреждениях имеют модели бренда Subaru, ведь более 80% этих машин попадали в инциденты. Высокие показатели аварийности также зафиксированы у Tesla (80,3%) и Porsche (79,8%), что часто объясняется спецификой эксплуатации или импорта.

"Значительная доля поврежденных автомобилей импортируется из-за рубежа, дешево ремонтируется и продается под видом бездефектных",- отметил эксперт carVertical по исследованию авторынков Матас Бузелис.

Покупатели часто оценивают только внешний вид, забывая о состоянии скрытых узлов и агрегатов. В среднем транспорт попадает в ДТП каждые 5-10 лет, поэтому риск наткнуться на восстановленный экземпляр остается стабильно высоким.

Дорогостоящий ремонт

Финансовые затраты на устранение последствий столкновений существенно отличаются в зависимости от класса машины. Самым дорогим оказался ремонт электрокаров Tesla, где средняя стоимость одного страхового случая превышает 10 600 евро. Во многих ситуациях расходы на запчасти и работу специалистов составляют тысячи или даже десятки тысяч евро.

Более доступные марки демонстрируют значительно меньшие суммы в отчетах о повреждениях. Владельцы моделей Seat или Dacia тратят на восстановление в среднем от 2700 до 2800 евро. Важно учитывать, что качество проведенных работ непосредственно влияет на безопасность и способность металла противостоять коррозии в течение следующих лет.

Лучший выбор

Бренды с наименьшей частотой повреждений в Украине имеют больше всего шансов прослужить владельцам до 2036 года. Марка Volvo с показателем 47,6% и Dacia с 49,2% возглавляют список наиболее сохраненных подержанных машин. Такие автомобили при условии надлежащего ухода и отсутствия критических ударов по кузову остаются надежными партнерами на дороге.

Наиболее проблемными конкретными моделями на украинских площадках стали Ford Fusion (94,3% с повреждениями) и Volkswagen Jetta (91,4%). Эти авто требуют обязательного осмотра в сервисных центрах перед оформлением сделки. Своевременная диагностика позволяет найти вариант без скрытых дефектов, который успешно преодолеет тысячи километров без непредсказуемых поломок.