Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какие подержанные авто чаще всего продают в Украине с повреждениями

Какие подержанные авто чаще всего продают в Украине с повреждениями

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 19:45
Какие подержанные авто чаще всего продают в Украине с повреждениями
Поврежденный автомобиль. Фото: inspektlabs.com

Выбор подержанного транспортного средства в Украине требует особого внимания из-за высокой доли поврежденных экземпляров на рынке. Новое исследование компании carVertical показало, что более половины проверенных автомобилей имели записи о дорожных происшествиях. Наименьшее количество дефектов зафиксировано у брендов Volvo и Dacia, что значительно повышает шансы на их долголетие. Проверка истории позволяет избежать покупки проблемной машины, которая потребует больших инвестиций в будущем.

Об этом рассказывают Новости.LIVE, опираясь на данные carVertical.

Реклама
Статистика аварийности

Анализ украинского авторынка выявил тревожную тенденцию по популярным маркам. Чаще всего записи о повреждениях имеют модели бренда Subaru, ведь более 80% этих машин попадали в инциденты. Высокие показатели аварийности также зафиксированы у Tesla (80,3%) и Porsche (79,8%), что часто объясняется спецификой эксплуатации или импорта.

"Значительная доля поврежденных автомобилей импортируется из-за рубежа, дешево ремонтируется и продается под видом бездефектных",- отметил эксперт carVertical по исследованию авторынков Матас Бузелис.

Покупатели часто оценивают только внешний вид, забывая о состоянии скрытых узлов и агрегатов. В среднем транспорт попадает в ДТП каждые 5-10 лет, поэтому риск наткнуться на восстановленный экземпляр остается стабильно высоким.

Дорогостоящий ремонт

Финансовые затраты на устранение последствий столкновений существенно отличаются в зависимости от класса машины. Самым дорогим оказался ремонт электрокаров Tesla, где средняя стоимость одного страхового случая превышает 10 600 евро. Во многих ситуациях расходы на запчасти и работу специалистов составляют тысячи или даже десятки тысяч евро.

Более доступные марки демонстрируют значительно меньшие суммы в отчетах о повреждениях. Владельцы моделей Seat или Dacia тратят на восстановление в среднем от 2700 до 2800 евро. Важно учитывать, что качество проведенных работ непосредственно влияет на безопасность и способность металла противостоять коррозии в течение следующих лет.

Лучший выбор

Бренды с наименьшей частотой повреждений в Украине имеют больше всего шансов прослужить владельцам до 2036 года. Марка Volvo с показателем 47,6% и Dacia с 49,2% возглавляют список наиболее сохраненных подержанных машин. Такие автомобили при условии надлежащего ухода и отсутствия критических ударов по кузову остаются надежными партнерами на дороге.

Наиболее проблемными конкретными моделями на украинских площадках стали Ford Fusion (94,3% с повреждениями) и Volkswagen Jetta (91,4%). Эти авто требуют обязательного осмотра в сервисных центрах перед оформлением сделки. Своевременная диагностика позволяет найти вариант без скрытых дефектов, который успешно преодолеет тысячи километров без непредсказуемых поломок.

Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации