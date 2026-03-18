ТОП-10 автомобилей, которые не будут ломаться в 2026 году

На фоне роста цен на новые авто эксперты снова советуют смотреть не только на оснащение или дизайн, но и на то, насколько модель способна пройти несколько лет без дорогих проблем. Именно с таким акцентом CarEdge сделала собственную подборку самых надежных автомобилей 2026 года, опираясь на результаты Consumer Reports, J.D. Power и долгосрочные расходы на обслуживание. У Consumer Reports среди сильнейших брендов по надежности снова оказались Lexus, Subaru и Toyota.

Honda HR-V

Honda HR-V в этой подборке названа одним из самых безопасных вариантов для тех, кто ищет компактный кроссовер без лишних рисков. Средняя цена модели составляет 30 495 долларов. CarEdge обращает внимание на сильные позиции Honda в рейтингах Consumer Reports, прогноз выше среднего по надежности для HR-V и то, что для 2026 года модель получает стандартные беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, не меняя базовую техническую концепцию.

Hyundai Elantra Hybrid

Hyundai Elantra Hybrid попала в перечень, как один из самых сильных седанов в свежих оценках надежности. Средняя цена этой версии заявлена на уровне 25 819 долларов. В CarEdge подчеркивают, что модель уже несколько лет базируется на одном и том же поколении, а расход топлива достигает около 4,4 л на 100 км, что добавляет ей привлекательности для ежедневных поездок. Отдельно упоминается и гарантийное покрытие Hyundai, которое бренд традиционно использует как одну из своих сильных сторон.

Kia Sorento Hybrid

Kia Sorento Hybrid авторы подборки назвали самым надежным трехрядным SUV по последним данным Consumer Reports. Средняя цена модели составляет 40 183 доллара. В материале отмечается, что несмотря на недавнее большое обновление, силовая установка и многие ключевые компоненты остаются знакомыми еще с 2021 модельного года, а расход топлива достигает около 6,4 л на 100 км в переднеприводной версии и около 6,9 л на 100 км в полноприводной.

Lexus NX

Lexus NX вошел в список как люксовый кроссовер с сильной репутацией. Его средняя цена составляет 50 896 долларов. CarEdge ссылается на то, что Lexus был самым высоко оцененным брендом в исследовании J.D. Power U.S. Vehicle Dependability Study 2025 года, а сам NX оказался среди моделей с лучшими результатами в свежем опросе Consumer Reports.

Lexus RX

Lexus RX позиционируют как вариант для тех, кому нужен более просторный премиальный кроссовер без отказа от той же репутации бренда. Средняя цена этой модели составляет 59 257 долларов. В CarEdge отмечают, что нынешнее поколение RX после редизайна 2023 года переходит в 2026-й почти без существенных изменений, а сама модель предлагается с бензиновыми, гибридными и plug-in hybrid силовыми установками.

Subaru Forester

Subaru Forester также вошел в десятку самых надежных. Средняя цена модели оценивается в 39 527 долларов. CarEdge обращает внимание на стабильно сильные результаты Forester в исследованиях Consumer Reports, стандартный полный привод, пакет помощи водителю EyeSight, а также на то, что для 2026 года в линейку добавляется обновленная внедорожная версия Wilderness.

Subaru Impreza

Subaru Impreza в этом списке фигурирует как более компактный вариант для тех, кто хочет получить фирменную надежность марки и полный привод. Средняя цена автомобиля составляет 27 003 доллара. CarEdge отмечает, что модель доступна только как пятидверный хэтчбек, а 2026 модельный год проходит для нее практически без изменений, а это значит, что неожиданных технических проблем не будет.

Toyota Camry

Toyota Camry в подборке названа одним из самых очевидных кандидатов для тех, кто в первую очередь ищет надежное авто. Средняя цена модели составляет 34 952 доллара. CarEdge напоминает, что Camry стала лучшей среднеразмерной легковушкой в J.D. Power U.S. Vehicle Dependability Study 2025 года, а Consumer Reports указывает, что именно улучшение надежности Camry помогло Toyota снова возглавить рейтинг брендов по надежности.

Toyota Corolla

Toyota Corolla также сохранила место среди самых надежных моделей 2026 года. Средняя цена составляет 25 560 долларов. В CarEdge подчеркивают, что Corolla остается одной из самых стабильных моделей рынка, а в исследовании J.D. Power за 2025 год она заняла первое место среди компактных легковушек. Для покупателей это означает более простую и предсказуемую модель без лишних технических сюрпризов.

Toyota Prius

Toyota Prius завершает эту десятку как один из самых беспроблемных вариантов среди гибридов. Средняя цена модели составляет 35 718 долларов. CarEdge отмечает, что и стандартный Prius, и его plug-in hybrid версия относятся к самым дешевым в долгосрочном обслуживании, а расход топлива в переднеприводной версии достигает около 4,1 л на 100 км. Для plug-in hybrid варианта отдельно упоминается возможность проехать до примерно 72 км только на электротяге. В 2026 году существенных изменений для моделей Prius не заявлено.