Вживаний Honda Fit — чому модель досі вважають надійною

Honda Fit давно зникла з модельної лінійки на північноамериканському ринку, але на вторинному ринку цей компактний хетчбек досі тримає позиції, як один із найпрактичніших і найнадійніших варіантів у своєму класі. Попит на цю модель не вщухає навіть попри те, що сегмент малих передньопривідних авто давно поступився місцем компактним кросоверам.

За що на б/у ринку досі цінують Honda Fit

Коли Honda вивела Fit на північноамериканський ринок у 2007 році, модель фактично закрила нішу, яка залишилася після зникнення хетчбека Civic. Але Fit не просто зайняла вільне місце в лінійці.

Вона запропонувала покупцям ще кращий варіант — із містким салоном, вищою функціональністю та акцентом на зручність для щоденних поїздок. Саме завдяки цьому автомобіль втримався на конвеєрі протягом трьох поколінь і залишався популярним навіть тоді, коли ринок масово переключився з малих легковиків на компактні кросовери з повним приводом.

Якщо коротко порівнювати покоління, то перший Fit спирається на найпростішу версію цього чотирициліндрового мотора. Друге покоління отримало помітні оновлення, але при цьому зберегло простішу портову систему впорскування пального і знайоме компонування SOHC.

У третьому поколінні потужність зросла ще більше, а також з'явилася можливість отримати шестиступеневу механічну коробку передач. Водночас саме найновіша версія двигуна виявилася і найскладнішою з технічного погляду.

Які ціни на Honda Fit на ринку та що треба знати про пробіг

На вторинному ринку бюджет багато в чому визначає, яке покоління і в якому стані можна розглядати. Якщо орієнтуватися на приблизно 3000 доларів, найчастіше йдеться про автомобілі 2007 або 2008 року, тобто про перше покоління.

У такому випадку варто бути готовим до пробігу від приблизно 257 000 км і більше, а дуже часто — понад 322 000 км. Якщо ж бюджет ближчий до 5000 доларів, уже можна дивитися в бік другого покоління 2009-2014 років. Але знайти машину в цій ціновій зоні з пробігом менше приблизно 193 000 км буде непросто.

Сума близько 8000 доларів відкриває значно кращі варіанти. За такого бюджету можна розраховувати або на Fit першого покоління з пробігом близько 80 000 км, якщо шукати уважно й без поспіху, або на цілком пристойний вибір машин другого покоління з пробігом до приблизно 177 000 км.

Якщо планка зростає до 10 000 доларів, на ринку вже з'являється більше свіжіших екземплярів, і серед них чимало машин із пробігом менше приблизно 129 000 км. А сума на рівні 15 000 доларів дозволяє вийти на гарний вибір третє покоління з пробігом до приблизно 48 000 км.

Цікаво, що найдорожчі пропозиції на ринку вживаних Honda Fit сьогодні нерідко оцінюються на рівні початкової рекомендованої вартості нової машини або навіть вище. Особливо це стосується екземплярів із невеликим пробігом у межах приблизно 16 000-32 000 км. Наприклад, Honda Fit EX 2020 року на старті продажів мала базову рекомендовану ціну 19 990 доларів.

Водночас на вторинному ринку трапляються машини, які продають дорожче, навіть якщо їхній пробіг уже перевищує 148 000 км. Одна з причин такого цінового парадоксу полягає в тому, що в цьому форматі на ринку фактично не залишилося прямої заміни Honda Fit.

На що варто звернути увагу при купівлі б/у Honda Fit

Під час вибору конкретного вживаного Honda Fit слід враховувати одну базову річ — будь-якому екземпляру, який зараз продається, вже щонайменше шість років.

Це означає, що підсумкова надійність залежить не лише від покоління чи комплектації, а передусім від того, як автомобіль обслуговували попередні власники. Попри це, оцінки експертів для тих модельних років Honda Fit, щодо яких доступні дані, залишаються стабільними й тримаються на рівні від "Середній" до "Відмінний" у категоріях якості та надійності.

Щоб авто не підвело у дорозі, треба вчасно обслуговувати його. Проте, інколи водії не помічають очевидних ознак, які вказують, що скоро доведеться їхати на СТО.