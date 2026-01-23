Рейтинг найбільш витривалих автомобілів Honda

Білий кросовер Honda CR-V на засніженій дорозі. Фото: pearsonhonda.com

Компанія iSeeCars оприлюднила результати аналізу автомобілів, здатних подолати позначку 400 000 км на одометрі. Згідно з висновками аналітиків, середньостатистичний автомобіль має лише 4,8% шансів досягти такого показника. Проте одразу п'ять представників Honda продемонстрували значно вищу стійкість.

Honda CR-V

Ця модель посіла 20-те місце в загальному рейтингу витривалості з показником 10,6% шансів на пробіг понад 400 000 км. Протягом 30 років існування та зміни шести поколінь CR-V отримала статус найнадійнішого SUV за версією британських експертів.

Стартова ціна моделі 1997 року становила 19 300 доларів.

Впровадження систем Honda SENSING з п'ятого покоління підвищило безпеку та подовжило термін служби авто.

Ці інструменти допомагають зберегти цілісність конструкції, позаяк мінімізують ризики аварій та дорогого ремонту.

Honda Civic

Легендарний Civic посів 17-те місце з результатом 10,9%. Модель, створена для містян, за понад пів століття реалізувала 27 000 000 одиниць.

До 2026 року було випущено одинадцять поколінь цього авто.

Дев’ята генерація Civic отримала найвищу оцінку безпеки у 5 зірок Euro NCAP.

Технології енергоефективності та знижена вага кузова сприяють довговічності силових агрегатів.

Honda Odyssey

Мінівен посів 12-те місце в рейтингу: ймовірність досягнення пробігу 400 000 км становить 13%. За даними iSeeCars, при належному догляді близько 25,5% цих мінівенів легко долають позначку 320 000 км.

Середній річний пробіг Odyssey становить 21 000 км.

Очікуваний середній термін служби розрахований на понад 250 000 км.

Модель 2026 року оснащена спеціальним режимом Snow для покращеного зчеплення у складних умовах.

Honda Pilot

Кросовер Pilot займає 11-ту сходинку з результатом 13,1%. Це найбільший та найпотужніший SUV в історії бренду, розроблений на базі уніфікованої платформи для забезпечення плавності ходу.

Модель 2023 року отримала двигун потужністю 285 к.с. з крутним моментом 355 Нм.

Ймовірність досягти пробігу 320 000 км для Pilot складає 31,8%.

Типовий річний пробіг власників цієї моделі становить близько 21 000 км.

Honda Ridgeline

Найвищий результат серед усіх моделей Honda показав пікап Ridgeline: 14,7% шансів на пробіг понад 400 000 км. Це майже втричі перевищує середні показники на ринку.