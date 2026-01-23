Рейтинг найбільш витривалих автомобілів Honda

Пʼять найдовговічніших моделей Honda
Компанія iSeeCars оприлюднила результати аналізу автомобілів, здатних подолати позначку 400 000 км на одометрі. Згідно з висновками аналітиків, середньостатистичний автомобіль має лише 4,8% шансів досягти такого показника. Проте одразу п'ять представників Honda продемонстрували значно вищу стійкість.
Про це повідомив Slash Gear.
Honda CR-V
Ця модель посіла 20-те місце в загальному рейтингу витривалості з показником 10,6% шансів на пробіг понад 400 000 км. Протягом 30 років існування та зміни шести поколінь CR-V отримала статус найнадійнішого SUV за версією британських експертів.
- Стартова ціна моделі 1997 року становила 19 300 доларів.
- Впровадження систем Honda SENSING з п'ятого покоління підвищило безпеку та подовжило термін служби авто.
- Ці інструменти допомагають зберегти цілісність конструкції, позаяк мінімізують ризики аварій та дорогого ремонту.
Honda Civic
Легендарний Civic посів 17-те місце з результатом 10,9%. Модель, створена для містян, за понад пів століття реалізувала 27 000 000 одиниць.
- До 2026 року було випущено одинадцять поколінь цього авто.
- Дев’ята генерація Civic отримала найвищу оцінку безпеки у 5 зірок Euro NCAP.
- Технології енергоефективності та знижена вага кузова сприяють довговічності силових агрегатів.
Honda Odyssey
Мінівен посів 12-те місце в рейтингу: ймовірність досягнення пробігу 400 000 км становить 13%. За даними iSeeCars, при належному догляді близько 25,5% цих мінівенів легко долають позначку 320 000 км.
- Середній річний пробіг Odyssey становить 21 000 км.
- Очікуваний середній термін служби розрахований на понад 250 000 км.
- Модель 2026 року оснащена спеціальним режимом Snow для покращеного зчеплення у складних умовах.
Також читайте:
Чи надійні варіаторні коробки передач Honda
Названі автомобілі, які служитимуть понад 30 років
Honda Pilot
Кросовер Pilot займає 11-ту сходинку з результатом 13,1%. Це найбільший та найпотужніший SUV в історії бренду, розроблений на базі уніфікованої платформи для забезпечення плавності ходу.
- Модель 2023 року отримала двигун потужністю 285 к.с. з крутним моментом 355 Нм.
- Ймовірність досягти пробігу 320 000 км для Pilot складає 31,8%.
- Типовий річний пробіг власників цієї моделі становить близько 21 000 км.
Honda Ridgeline
Найвищий результат серед усіх моделей Honda показав пікап Ridgeline: 14,7% шансів на пробіг понад 400 000 км. Це майже втричі перевищує середні показники на ринку.
- Прогнозований ресурс цієї моделі становить приблизно 300 000 км.
- Близько 40,8% пікапів Ridgeline здатні проїхати понад 320 000 км без капітальних втручань.
Читайте Новини.LIVE!