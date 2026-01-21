Чи варто боятися варіаторних коробок передач Honda

Honda Accord 2020 року виконує маневри на снігу. Фото: claveyscorner.com

Сучасні автомобілі Honda масово оснащуються безступеневими трансмісіями для досягнення максимальної економічності пального. Багаторічний досвід використання технології CVT дозволяє зробити об’єктивні висновки щодо її реального ресурсу та особливостей щоденного обслуговування.

Про це написав Slash Gear.

Реклама

Читайте також:

Модельний ряд

Японський виробник почав використовувати варіатори ще у 1995 році з появою трансмісії Multi-Matic. Першою моделлю з таким агрегатом став Honda Civic HX, який демонстрував витрату пального на рівні 5,88 літра на 100 км під час руху по шосе. Згодом технологію отримали гібридний Insight у 2001 році та популярний Accord у 2013 році.

Зараз варіатори встановлюються як стандартне обладнання на моделі HR-V, CR-V, Civic та Accord. Майже тридцятирічна присутність таких коробок передач у лінійці бренду є вагомим аргументом на користь їхньої життєздатності.

Реальна надійність

Поширені негативні звіти про роботу варіаторів часто виявляються перебільшеними або необґрунтованими. Власники автомобілів на профільних форумах зазначають, що основні претензії стосуються не надійності, а дещо повільнішої динаміки порівняно з механічними коробками передач.

Проте при нормальній експлуатації без різких стартів на кожному світлофорі агрегати демонструють стабільну роботу протягом тривалого часу.

Технологія CVT дозволяє водіям суттєво заощаджувати кошти завдяки меншому споживанню пального порівняно з класичними автоматичними трансмісіями.

Також читайте:

Чому не заводяться нові гібриди Honda

Які вживані авто продаються в Україні миттєво

Регламент обслуговування

Ключовим фактором довговічності варіатора Honda є суворе дотримання графіку технічного обслуговування. Виробник рекомендує проводити першу заміну трансмісійної рідини після досягнення 96 000 км пробігу. Наступний етап сервісу передбачено на позначці 160 000 км. Але досвідчені автомобілісти вважають оптимальним інтервалом для заміни мастила кожні 64 000–96 000 км пробігу.

Своєчасний сервіс та спокійний стиль водіння дозволяють уникнути серйозних механічних поломок та дорогого ремонту.