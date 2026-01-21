Видео
Україна
Видео

Надежны ли вариаторные коробки передач Honda

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 19:45
Стоит ли бояться вариаторных коробок передач Honda
Honda Accord 2020 года выполняет маневры на снегу. Фото: claveyscorner.com

Современные автомобили Honda массово оснащаются бесступенчатыми трансмиссиями для достижения максимальной экономичности топлива. Многолетний опыт использования технологии CVT позволяет сделать объективные выводы относительно ее реального ресурса и особенностей ежедневного обслуживания.

Об этом написал Slash Gear.

Модельный ряд

Японский производитель начал использовать вариаторы еще в 1995 году с появлением трансмиссии Multi-Matic. Первой моделью с таким агрегатом стал Honda Civic HX, который демонстрировал расход топлива на уровне 5,88 литра на 100 км при движении по шоссе. Впоследствии технологию получили гибридный Insight в 2001 году и популярный Accord в 2013 году.

Сейчас вариаторы устанавливаются как стандартное оборудование на модели HR-V, CR-V, Civic и Accord. Почти тридцатилетнее присутствие таких коробок передач в линейке бренда является весомым аргументом в пользу их жизнеспособности.

Реальная надежность

Распространенные негативные отчеты о работе вариаторов часто оказываются преувеличенными или необоснованными. Владельцы автомобилей на профильных форумах отмечают, что основные претензии касаются не надежности, а несколько более медленной динамики по сравнению с механическими коробками передач.

Однако при нормальной эксплуатации без резких стартов на каждом светофоре агрегаты демонстрируют стабильную работу в течение длительного времени.

Технология CVT позволяет водителям существенно экономить средства благодаря меньшему потреблению топлива по сравнению с классическими автоматическими трансмиссиями.

Регламент обслуживания

Ключевым фактором долговечности вариатора Honda является строгое соблюдение графика технического обслуживания. Производитель рекомендует проводить первую замену трансмиссионной жидкости по достижении 96 000 км пробега. Следующий этап сервиса предусмотрен на отметке 160 000 км. Но опытные автомобилисты считают оптимальным интервалом для замены масла каждые 64 000-96 000 км пробега.

Своевременный сервис и спокойный стиль вождения позволяют избежать серьезных механических поломок и дорогостоящего ремонта.

авто проблемы советы автомобиль полезные советы Honda
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
