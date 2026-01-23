Рейтинг самых выносливых автомобилей Honda

Белый кроссовер Honda CR-V на заснеженной дороге. Фото: pearsonhonda.com

Компания iSeeCars обнародовала результаты анализа автомобилей, способных преодолеть отметку 400 000 км на одометре. Согласно выводам аналитиков, среднестатистический автомобиль имеет лишь 4,8% шансов достичь такого показателя. Однако сразу пять представителей Honda продемонстрировали значительно более высокую устойчивость.

Об этом сообщил Slash Gear.

Реклама

Читайте также:

Honda CR-V

Эта модель заняла 20-е место в общем рейтинге выносливости с показателем 10,6% шансов на пробег более 400 000 км. В течение 30 лет существования и смены шести поколений CR-V получила статус самого надежного SUV по версии британских экспертов.

Стартовая цена модели 1997 года составляла 19 300 долларов.

Внедрение систем Honda SENSING с пятого поколения повысило безопасность и продлило срок службы авто.

Эти инструменты помогают сохранить целостность конструкции, поскольку минимизируют риски аварий и дорогостоящего ремонта.

Honda Civic

Легендарный Civic занял 17-е место с результатом 10,9%. Модель, созданная для горожан, за более чем полвека реализовала 27 000 000 единиц.

До 2026 года было выпущено одиннадцать поколений этого авто.

Девятая генерация Civic получила наивысшую оценку безопасности в 5 звезд Euro NCAP.

Технологии энергоэффективности и сниженный вес кузова способствуют долговечности силовых агрегатов.

Honda Odyssey

Минивэн занял 12-е место в рейтинге: вероятность достижения пробега 400 000 км составляет 13%. По данным iSeeCars, при должном уходе около 25,5% этих минивэнов легко преодолевают отметку 320 000 км.

Средний годовой пробег Odyssey составляет 21 000 км.

Ожидаемый средний срок службы рассчитан на более 250 000 км.

Модель 2026 года оснащена специальным режимом Snow для улучшенного сцепления в сложных условиях.

Также читайте:

Надежны ли вариаторные коробки передач Honda

Названы автомобили, которые будут служить более 30 лет

Honda Pilot

Кроссовер Pilot занимает 11-ю строчку с результатом 13,1%. Это самый большой и самый мощный SUV в истории бренда, разработанный на базе унифицированной платформы для обеспечения плавности хода.

Модель 2023 года получила двигатель мощностью 285 л.с. с крутящим моментом 355 Нм.

Вероятность достичь пробега 320 000 км для Pilot составляет 31,8%.

Типичный годовой пробег владельцев этой модели составляет около 21 000 км.

Honda Ridgeline

Самый высокий результат среди всех моделей Honda показал пикап Ridgeline: 14,7% шансов на пробег более 400 000 км. Это почти в три раза превышает средние показатели по рынку.