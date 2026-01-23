Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Пять самых долговечных моделей Honda

Пять самых долговечных моделей Honda

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 07:35
Рейтинг самых выносливых автомобилей Honda
Белый кроссовер Honda CR-V на заснеженной дороге. Фото: pearsonhonda.com

Компания iSeeCars обнародовала результаты анализа автомобилей, способных преодолеть отметку 400 000 км на одометре. Согласно выводам аналитиков, среднестатистический автомобиль имеет лишь 4,8% шансов достичь такого показателя. Однако сразу пять представителей Honda продемонстрировали значительно более высокую устойчивость.

Об этом сообщил Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Honda CR-V

Эта модель заняла 20-е место в общем рейтинге выносливости с показателем 10,6% шансов на пробег более 400 000 км. В течение 30 лет существования и смены шести поколений CR-V получила статус самого надежного SUV по версии британских экспертов.

  • Стартовая цена модели 1997 года составляла 19 300 долларов.
  • Внедрение систем Honda SENSING с пятого поколения повысило безопасность и продлило срок службы авто.
  • Эти инструменты помогают сохранить целостность конструкции, поскольку минимизируют риски аварий и дорогостоящего ремонта.

Honda Civic

Легендарный Civic занял 17-е место с результатом 10,9%. Модель, созданная для горожан, за более чем полвека реализовала 27 000 000 единиц.

  • До 2026 года было выпущено одиннадцать поколений этого авто.
  • Девятая генерация Civic получила наивысшую оценку безопасности в 5 звезд Euro NCAP.
  • Технологии энергоэффективности и сниженный вес кузова способствуют долговечности силовых агрегатов.

Honda Odyssey

Минивэн занял 12-е место в рейтинге: вероятность достижения пробега 400 000 км составляет 13%. По данным iSeeCars, при должном уходе около 25,5% этих минивэнов легко преодолевают отметку 320 000 км.

  • Средний годовой пробег Odyssey составляет 21 000 км.
  • Ожидаемый средний срок службы рассчитан на более 250 000 км.
  • Модель 2026 года оснащена специальным режимом Snow для улучшенного сцепления в сложных условиях.

Также читайте:

Надежны ли вариаторные коробки передач Honda

Названы автомобили, которые будут служить более 30 лет

Honda Pilot

Кроссовер Pilot занимает 11-ю строчку с результатом 13,1%. Это самый большой и самый мощный SUV в истории бренда, разработанный на базе унифицированной платформы для обеспечения плавности хода.

  • Модель 2023 года получила двигатель мощностью 285 л.с. с крутящим моментом 355 Нм.
  • Вероятность достичь пробега 320 000 км для Pilot составляет 31,8%.
  • Типичный годовой пробег владельцев этой модели составляет около 21 000 км.

Honda Ridgeline

Самый высокий результат среди всех моделей Honda показал пикап Ridgeline: 14,7% шансов на пробег более 400 000 км. Это почти в три раза превышает средние показатели по рынку.

  • Прогнозируемый ресурс этой модели составляет примерно 300 000 км.
  • Около 40,8% пикапов Ridgeline способны проехать более 320 000 км без капитальных вмешательств.

рейтинг авто автомобиль характеристики Honda подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации