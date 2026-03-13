Подержанный Honda Fit — почему модель до сих пор считают надежной

Honda Fit. Фото: Flickr

Honda Fit давно исчезла из модельной линейки на североамериканском рынке, но на вторичном рынке этот компактный хэтчбек до сих пор держит позиции, как один из самых практичных и надежных вариантов в своем классе. Спрос на эту модель не утихает даже несмотря на то, что сегмент малых переднеприводных авто давно уступил место компактным кроссоверам.

За что на б/у рынке до сих пор ценят Honda Fit

Когда Honda вывела Fit на североамериканский рынок в 2007 году, модель фактически закрыла нишу, которая осталась после исчезновения хэтчбека Civic. Но Fit не просто заняла свободное место в линейке.

Она предложила покупателям еще лучший вариант - с вместительным салоном, более высокой функциональностью и акцентом на удобство для ежедневных поездок. Именно благодаря этому автомобиль удержался на конвейере на протяжении трех поколений и оставался популярным даже тогда, когда рынок массово переключился с малых легковушек на компактные кроссоверы с полным приводом.

Если кратко сравнивать поколения, то первый Fit опирается на самую простую версию этого четырехцилиндрового мотора. Второе поколение получило заметные обновления, но при этом сохранило более простую портовую систему впрыска топлива и знакомую компоновку SOHC.

В третьем поколении мощность выросла еще больше, а также появилась возможность получить шестиступенчатую механическую коробку передач. При этом именно самая новая версия двигателя оказалась и самой сложной с технической точки зрения.

Какие цены на Honda Fit на рынке и что надо знать о пробеге

На вторичном рынке бюджет во многом определяет, какое поколение и в каком состоянии можно рассматривать. Если ориентироваться на примерно 3000 долларов, чаще всего речь идет об автомобилях 2007 или 2008 года, то есть о первом поколении.

В таком случае стоит быть готовым к пробегу от примерно 257 000 км и более, а очень часто — свыше 322 000 км. Если же бюджет ближе к 5000 долларов, уже можно смотреть в сторону второго поколения 2009-2014 годов. Но найти машину в этой ценовой зоне с пробегом менее примерно 193 000 км будет непросто.

Honda Fit. Фото: Wikimedia Commons

Сумма около 8000 долларов открывает значительно лучшие варианты. При таком бюджете можно рассчитывать либо на Fit первого поколения с пробегом около 80 000 км, если искать внимательно и без спешки, либо на вполне приличный выбор машин второго поколения с пробегом до примерно 177 000 км.

Если планка возрастает до 10 000 долларов, на рынке уже появляется больше более свежих экземпляров, и среди них немало машин с пробегом менее примерно 129 000 км. А сумма на уровне 15 000 долларов позволяет выйти на хороший выбор третьего поколения с пробегом до примерно 48 000 км.

Интересно, что самые дорогие предложения на рынке подержанных Honda Fit сегодня нередко оцениваются на уровне начальной рекомендованной стоимости новой машины или даже выше. Особенно это касается экземпляров с небольшим пробегом в пределах примерно 16 000-32 000 км. Например, Honda Fit EX 2020 года на старте продаж имела базовую рекомендованную цену 19 990 долларов.

Honda Fit в белом цвете. Фото: RoboFlow

В то же время на вторичном рынке встречаются машины, которые продают дороже, даже если их пробег уже превышает 148 000 км. Одна из причин такого ценового парадокса заключается в том, что в этом формате на рынке фактически не осталось прямой замены Honda Fit.

На что стоит обратить внимание при покупке б/у Honda Fit

При выборе конкретного подержанного Honda Fit следует учитывать одну базовую вещь - любому экземпляру, который сейчас продается, уже как минимум шесть лет.

Это означает, что итоговая надежность зависит не только от поколения или комплектации, а прежде всего от того, как автомобиль обслуживался предыдущими владельцами. Несмотря на это, оценки экспертов для тех модельных лет Honda Fit, по которым доступны данные, остаются стабильными и держатся на уровне от "Средний" до "Отличный" в категориях качества и надежности.

