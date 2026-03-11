Які американські автомобілі конкурують із Honda Civic за надійністю

Авто. Фото: Pexels

Honda Civic роками залишалася майже безпрограшною відповіддю на просте запитання: що купити, якщо потрібне авто "на кожен день" без постійних візитів на СТО. Саме Civic стала еталоном раціонального вибору — вона економічна, зрозуміла, перевірена часом. Але у 2026 році картина вже не така однозначна. Розрив між "японською надійністю" і сильними американськими моделями суттєво скоротився.

Новини.LIVE розповість, які американські моделі авто перевершили класику на думку експертів HotCars.

Реклама

Читайте також:

Добірка ТОП-10 кращих надійних американських моделей авто

Американські виробники перестали нескінченно експериментувати і почали працювати не на маркетинг, а на якість. Тож якщо дивитися не лише на витрату пального, а на витривалість конструкції, запас міцності й реальний ресурс, у США вже є чим відповісти Honda Civic.

Honda Civic нікуди не поділася зі списку найкращих моделей авто для покупок. Вона все ще лишається чудовим вибором для тих, кому потрібен економічний, передбачуваний і відносно недорогий у повсякденній експлуатації автомобіль. Але старе правило "японці надійні, американці — ні" вже давно не працює в лоб.

Нижче — десять американських моделей, які за оцінками водіїв та критиків є сильнішими, витривалішими та потужнішими за Civic, якщо вам потрібна довга служба автомобіля без раптових поломок і сюрпризів.

Chevrolet Tahoe / GMC Yukon

Chevrolet Tahoe. Фото: Pexels

Tahoe і Yukon — це надійні позашляховики, які давно відмінно себе заорекомендували. Якщо Civic підкупає водіїв своєю економічністю та передбачуваністю, то ці два великі позашляховики мають великі атмосферні двигуни V8, потужні автомати й механічний запас, який добре переносить великі пробіги. Chevrolet Tahoe теж отримав модельну нагороду в J.D. Power VDS 2026.

Якщо машина потрібна не лише для того, щоб доїхати до роботи і назад, а ще й для потреб сім'ї, поїздок, буксирування чи великого пробігу, Tahoe/Yukon стануть кращим вибором.

Перед купівлею варто перевірити систему AFM, стан магнітної підвіски, витоки по амортизаторах, сервісну історію коробки і загальний стан ходової. RepairPal оцінює, що обслуговування Tahoe обійдеться приблизно у 744 долари на рік, а CarEdge — у 9966 долларів на 10 років.

Buick Enclave

Buick Enclave. Фото: Pexels

Enclave довго мав репутацію машини "для спокійного сімейного життя", але не обов'язково машини "для довгого сімейного життя". Та після переходу на новішу генерацію модель помітно покращилась.

Сьогодні Enclave є не просто великим трирядним SUV, а це вже досить надійний сімейний автомобіль, де 3,6-літровий V6 прослужить на славу, особливо якщо брати друге покоління, а не старіші проблемні версії.

Витрати на його обслуговування становитимуть майже 720 доларів на рік, а за 10 років на нього доведеться витратити 9283 долари.

Ford Mustang

Ford Mustang. Фото: hotcars

Mustang у версії з 5,0-літровим двигуном Coyote V8 — це одна з найвдаліших американських машин для тих, хто хоче мати потужну невибагливу автівку. З роками Coyote став значно якіснішим та надійнішим двигуном із широкою доступністю запчастин і нормальною сервісною базою.

Перш ніж купувати це авто, експерти радять перевірити витрату оливи на ранніх роках, шуми клапанного механізму, роботу механіки або автомата залежно від версії, наявність оновлень по ПЗ.

За RepairPal середня річна вартість утримання — близько 709 доларів, а CarEdge оцінює витрати за 10 років у 7830 доларів, що цілком помірно. Експерти радять з підвищеною обережністю дивитися на моделі, що були випущені у 2012, 2015 і 2016 роки.

Ford F-150

Ford F-150. Фото: Pexels

Ford F-150 — це пікап, розрахований на постійне навантаження, буксирування, тривалі поїздки. Експерти радять звернути увагу на 5,0-літровий атмосферний V8, або вже допрацьовані 3,5-літрові EcoBoost. За RepairPal середня річна вартість утримання становить близько 788 доларів, а CarEdge оцінює 10-річні витрати у 11242 долари.

Слабкі місця цієї моделі теж добре відомі: ранні 3.5 EcoBoost мали претензії до ланцюга ГРМ, а 10-ступінчастий автомат на частині машин 2018 року прославився різкими перемиканнями. Тому F-150 варто брати не будь-який, а лише після нормального відбору за мотором, коробкою і роком, а найобережніше треба поставитися до купівлі машини 2018-го року випуску.

Chevrolet Silverado 1500

Chevrolet Silverado 1500. Фото: Pexels

Silverado 1500 — це авто, яке здатне на все та навіть більше. Найсильнішою його стороною є 5,3-літровий двигун V8. Це один із найвідоміших американських моторів останніх років. Цей пікап створений для постійної роботи, далеких перевезень і великих пробігів. За RepairPal середня річна вартість обслуговування складає близько 714 доларів, а CarEdge оцінює 10-річні витрати у 10950 доларів.

Автомобілісти радять звернути увагу, що на частину машин надходили скарги на "тремтіння" 8-ступінчастої коробки, а версії з системою AFM могли мати питання до гідрокомпенсаторів. Саме тому стартовий 2014 рік для цієї генерації вважається найризикованішим для покупки, тому краще приглядатися до моделей, які вийшли пізніше.

GMC Acadia

GMC Acadia. Фото: Pexels

Після зміни покоління GMC Acadia фактично відновила свою репутацію. У версії, яка почалася з серії виробництва 2017 року, це значно надійніший середньорозмірний SUV.

Зараз Acadia пропонує 2,0-літровий турбомотор і 3,6-літровий двигун V6, і саме ці силові агрегати вважаються вже набагато кращими, ніж проблемна рання техніка першого покоління. За RepairPal річне обслуговування обходиться приблизно у 734 долари, а CarEdge оцінює 10-річні витрати у 8504 долари. Раніше машини "прославилися" тим, що регулярно з'являлася помилка "Shift to Park", коли авто некоректно визначало положення селектора. Саме тому, якщо брати Acadia, краще не починати з першого року випуску, а дивитися на більш пізні екземпляри з уже виправленими багами.

Cadillac XT5

Cadillac XT5. Фото: hotcars

Cadillac XT5 — це хороший приклад того, що американський преміум не обов'язково приречений на дорогу і дорогу експлуатацію. Ця модель має 3,6-літровий V6, який ринок уже добре знає. XT5 сильний тим, що має преміальний салон. При цьому утримання у нього не виглядає захмарним: CarEdge оцінює 10-річні витрати у 9892 долари, а RepairPal для XT5 показує середню річну вартість близько 305 доларів.

Найчастіше власники скаржилися не на мотор чи коробку, а на мультимедіа CUE та окремі дрібні електронні збої. Якщо купувати вживаний XT5, найобережніше варто ставитися до 2017 року, адже це перший рік випуску моделі, де ще могли бути певні недоліки.

Chevrolet Equinox

Chevrolet Equinox. Фото: hotcars

Equinox — це саме та модель для вибору, якщо хочеться купити американське, практичне і не надто дороге в утриманні авто. Середній річний чек на сервіс, за RepairPal, становить близько 537 доларів. За 10 років CarEdge оцінює витрати на рівні 9196 доларів.

Equinox підкупає своєю простотою попри люксовий вигляд. У новіших поколіннях він добре себе зарекомендував, як сімейний кросовер на щодень. Ранні 2,4-літрові мотори в старих поколіннях мали погану репутацію через підвищену витрату пального. Саме тому при купівлі моделі 2010-2013 років варто оминати, а серед "небажаних" років згадувалися 2014 і 2015.

Chevrolet Corvette Stingray C8

Chevrolet Corvette Stingray C8. Фото: Pexels

Саме C8 сильно зруйнував старий стереотип про те, що спорткар принесе господарю авто лише зайвий клопіт. Базовий Stingray тримається на 6,2-літровому атмосферному V8 LT2 і 8-ступінчастій роботизованій коробці з подвійним зчепленням.

За RepairPal середня річна вартість обслуговування складає близько 737 доларів, а CarEdge дає оцінку лише 8292 долари на 10 років. Найслабші місця ранніх моделей машин не у двигунах. Користувачі скаржилия на дрібні недоліки із замком переднього багажника та окремих електронних нюансів. Саме тому найризикованішим роком для купівлі лишається ранній період запуску покоління у 2019 році.

Buick Encore GX

Buick Encore GX. Фото: Wikimedia Commons

Buick Encore GX — це найсильніший варіант у цій добірці. За J.D. Power він має 90/100 за Quality & Reliability, тобто формально випереджає Civic. Це невеликий міський кросовер із турбомоторами 1,2 та 1,3 літра, орієнтований не на драйв, а на спокійне щоденне використання.

Модель молода, але вже встигла заробити хорошу репутацію, як надійна машина для пересування містом й передмістям. Із витратами теж усе відносно стримано: CarEdge оцінює обслуговування та ремонт приблизно у 8840 доларів за перші 10 років. Для цього авто критично важливі нормальні інтервали заміни оливи і профілактичне обслуговування коробки та системи наддуву. Якщо купувати вживаний варіант, найобережніше треба дивитися на 2020 рік, бо це стартовий рік моделі, з якою можуть бути нюанси.

Новини.LIVE писали про те, яка модель Mazda підкорила більшість водіїв за останні роки. А експерти вже сказали, які літні шини показали найкращий результат під час тестування на дорозі.