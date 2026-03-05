Відео
Названо найнадійнішу модель Mazda3 останніх років

Названо найнадійнішу модель Mazda3 останніх років

Дата публікації: 5 березня 2026 17:40
Вибір вживаної Mazda3: кращі роки випуску за версією експертів та водіїв
Mazda3 2010 року. Фото: caranddriver.com

Mazda3 залишається популярним автомобілем на вторинному ринку завдяки поєднанню динамічного дизайну та перевіреної часом витривалості. Аналіз даних від провідних експертних організацій дозволяє визначити найбільш вдалі роки випуску цієї моделі для потенційних покупців.

Про це написав Car Buzz.

Надійність поколінь

Компанія JD Power оцінює якість та надійність Mazda3 на високому рівні протягом десятиліть. Жоден модельний рік починаючи з 2007 не отримав оцінку нижче 74 балів зі 100, що свідчить про стабільно високу базову якість конструкції транспортного засобу.

Найвищий бал у 83 пункти отримала версія 2010 року, що робить її лідером у звітах аналітиків. Проте фахівці зауважують, що такі цифри базуються на частоті виникнення проблем, а не на їхній серйозності, тому для повної картини варто вивчити детальні звіти про несправності.

Проблемні моменти

Попри високі офіційні рейтинги, ресурс CarComplaints зафіксував найбільшу кількість скарг саме на модель 2010 року. Власники повідомили про 196 випадків серйозних поломок, серед яких найпоширенішою є передчасний вихід з ладу зчеплення на пробігу близько 60 000 км.

Середня вартість такого ремонту становить понад 1000 доларів, що суттєво впливає на загальну вартість експлуатації. Окрім технічних вузлів, водії вказують на проблеми з інтер’єром, такі як пошкодження приладової панелі через перегрів та дефекти кріплень сидінь.

Найнадійніший автомобіль Mazda за останні десять років

Чому Mazda знімає з виробництва дві популярні моделі

Оптимальний вибір

Найбільш збалансованим варіантом для купівлі вважається модель 2018 року, яка поєднує оцінку 82/100 від JD Power та мінімальну кількість скарг. За всю історію експлуатації цієї версії було зафіксовано лише 15 звернень щодо технічних дефектів, що є видатним показником для авто такого віку.

Якщо бюджет обмежений, варто звернути увагу на Mazda3 2009 року, яка навіть через 17 років після виходу має лише 16 зафіксованих скарг.

При виборі свіжіших екземплярів експерти радять уникати 2014 року випуску, позаяк перші партії на той час нової генерації часто мали дрібні технічні недоліки, що призвели до 66 звернень у сервісні центри.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
